غادر "لواء المظليين" بجيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، بعد مشاركته في الحرب لمدة ثلاثة أشهر بخان يونس جنوبي القطاع، وحلت محله قوات أخرى.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس: "بعد ثلاثة أشهر من المناورة، خرج لواء المظليين من قطاع غزة، ودخل لواء مكانه". من دون تحديد تاريخ.

وأوضحت أنه "قبيل مغادرتهم القطاع، أدى الجنود النشيد القومي الإسرائيلي".

وأفاد جيش الاحتلال، في بيان، بأن "جنود الفرقة 162 يواصلون الحملة العسكرية في منطقة (حي) الزيتون شرقي مدينة غزة، بينما تواصل الفرقة 98 الحرب في منطقة خان يونس".

ولم تقدم الإذاعة ولا الجيش تفاصيل بشأن عدد وعتاد "لواء المظليين"، الذي سبق خروجه من غزة سحب قوات أخرى.

طرد جنود من لواء "غفعاتي"

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الخميس، إن الجيش طرد تسعة جنود من لواء "غفعاتي" وسحبهم من قطاع غزة لرفضهم تنفيذ الأوامر.

وذكرت أنه "طُرد تسعة جنود من فصيل واحد في كتيبة صبار في غفعاتي، كانوا يخدمون في غزة، وجرى إخراجهم من القطاع في بداية الأسبوع الجاري بتهمة رفض الأوامر".

وأضافت: "ظل الجنود يقاتلون لمدة أربعة أشهر في خان يونس و(أحياء) الزيتون والشاطئ والرمال وجباليا، ثم طُلب منهم أن يجمعوا أمتعتهم ويغادروا القطاع".

ومن دون أن تسميهم، نقلت الهيئة عن الجنود قولهم: "قال لنا المسؤول: خلال عشر دقائق اجمعوا معداتكم وسافروا بعيداً، أنا لا أثق بكم".

وأوضحت أنه "قيل إن الجنود رفضوا الأوامر، وترك أحدهم موقعه، وتجولوا من دون خوذات وسترات".

وتابعت: "في البداية جرت معاقبتهم، والأحد قال لهم القائد المسؤول عنهم: "أنتم ترفضون الأوامر وتتجولون من دون سلاح. أنا لا أثق بكم، اخرجوا من هنا، وستُوضعون في أماكن أخرى وسننزع منكم صفة محارب".

وقال الجنود للهيئة: "لقد قاتلنا، فقدنا أصدقاء، والآن يرموننا بعيداً.. تخلى عنا القادة الذين كنا معهم في كل القتال، والآن يهددوننا بأنهم سيأخذون منا صفة محارب".

ونقلت الهيئة عن أهالي الجنود، من دون أن تسميهم، إن "الجنود كانوا في غزة لفترة طويلة ومنهكين تماماً. بدلاً من إخراجهم لتجديد نشاطهم، وبدلاً من إعطائهم زياً عسكرياً عندما يطلبون ذلك، يجري إذلالهم وإلقاؤهم بعيداً دون ذرة من الحساسية، وتهديدهم بفقدان شهادة المحارب".

بدوره عقب جيش الاحتلال لهيئة البث قائلاً: "نتحدث عن عدد من الجنود الذين انحرفوا عن أوامر الجيش وأُخرجوا من القطاع في انتظار التحقيق في الأمر. وسيُجرى تحقيق غداً بقيادة قائد اللواء، وفي نهايته ستُتخذ القرارات".

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، وأزمة إنسانية غير مسبوقة ودماراً هائلاً في البنية التحتية والممتلكات، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".