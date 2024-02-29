سياسة
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زعيم الحوثيين يعلن استهداف 54 سفينة منذ بدء العمليات.. ويتوعد بـ"مفاجآت"
أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية أن قواته استهدفت 54 سفينة منذ بدء عملياتها بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لمساندة قطاع غزة، متوعداً بـ"مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائياً".
زعيم الحوثيين يعلن استهداف 54 سفينة منذ بدء العمليات.. ويتوعد بـ"مفاجآت"
عبد الملك الحوثي يتوعد بمفاجآت "لا يتوقعها الأعداء" / صورة: Reuters
29 فبراير 2024

أعلن زعيم الحوثيين باليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، أن قواته استهدفت 54 سفينة منذ بدء عملياتها بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لمساندة قطاع غزة.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة التابعة للجماعة، إن قواته "استهدفت 54 سفينة في إطار عملياتها المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأوضح أن "إجمالي الصواريخ والطائرات المسيّرة بلغ 384 في العمليات التي نستهدف بها الأعداء".

وفيما اعتبر أن "سفن الولايات المتحدة وبريطانيا (في البحر الأحمر وخليج عدن) تلقت ضربات موجعة ومنكّلة"، توعد الحوثي بأن "عمليات الجماعة ستستمر بفاعلية عالية في اتجاه البحرين الأحمر والعربي".

وأضاف: "لدينا مفاجآت (لم يحدد طبيعتها) لا يتوقعها الأعداء نهائياً، وستكون مفاجئة جداً وفوق ما يتصوره العدو والصديق".

وعن الغارات التي تنفذها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، قال الحوثي إنها "لم تؤثر في القدرات العسكرية لبلدنا".

وأشار إلى أن "تصريحات الأعداء أقرت بفشلهم في تدمير قدرات بلدنا أو الحد من تأثير هذه القدرات أو زخمها".

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنّ التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتها في البحر الأحمر.

و"تضامناً مع قطاع" غزة الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمّرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، "عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع".

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أنهم يعتبرون جميع السفن الأمريكية والبريطانية من أهدافهم العسكرية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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