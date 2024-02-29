سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل إسرائيليَّين اثنين بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي وسط الضفة
أعلنت نجمة داوود الحمراء (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين، عقب تعرضهما لإطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" وسط الضفة الغربية المحتلة. كما قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن المنفذ "قُتِل بإطلاق النار عليه".
مقتل إسرائيليَّين اثنين بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي وسط الضفة
مقتل إسرائيليين اثنين بعملة إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي وسط الضفة / صورة: نجمة داوود الحمراء
29 فبراير 2024

قُتِل مستوطنان إسرائيليان الخميس، عقب تعرضهما لإطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) في منشور على منصة إكس: "حدد مسعفو نجمة داوود الحمراء مقتل رجلين في الأربعينبات والعشرينبات من أعمارهما في إطلاق النار قرب عيلي".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملية إطلاق النار وقعت في محطة وقود، دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن المنفذ "قُتِل بإطلاق النار عليه"، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 15:54 (ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار قرب المستوطنة.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us