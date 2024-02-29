قُتِل مستوطنان إسرائيليان الخميس، عقب تعرضهما لإطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) في منشور على منصة إكس: "حدد مسعفو نجمة داوود الحمراء مقتل رجلين في الأربعينبات والعشرينبات من أعمارهما في إطلاق النار قرب عيلي".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملية إطلاق النار وقعت في محطة وقود، دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن المنفذ "قُتِل بإطلاق النار عليه"، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 15:54 (ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار قرب المستوطنة.

يأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".