سياسة
2 دقيقة قراءة
غولر من سراييفو: تركيا أصبحت مركز السلام والثقة والاستقرار في المنطقة
قال وزير الدفاع التركي خلال زيارته لرئاسة وفد أنقرة في بعثة الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام "EUFOR" في العاصمة البوسنية سراييفو، إن بلاده أصبحت مركز السلام والثقة والاستقرار في منطقتها.
غولر من سراييفو: تركيا أصبحت مركز السلام والثقة والاستقرار في المنطقة
وزير الدفاع التركي يشار غولر، في سراييفو يقول إن بلاده أصبحت مركز السلام والثقة والاستقرار في منطقتها / صورة: AA
29 فبراير 2024

صرّح وزير الدفاع التركي يشار غولر، بأن بلاده أصبحت مركز السلام والثقة والاستقرار في منطقتها، وجزءاً لا غنى عنه أمام طاولات التفاوض بمقترحاتها للحلول ومساهماتها في إحلال السلام والأمن.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارته لرئاسة الوفد التركي في بعثة الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام "EUFOR" في العاصمة البوسنية سراييفو.

وأشار غولر إلى أن العالم يمر بمرحلة تتحول فيها التوترات إلى صراعات وحروب، ويعاد فيها بناء التوازنات السياسية.

وأوضح أن تركيا تقع في قلب التطورات الإقليمية والعالمية بسبب موقعها الجيوسياسي.

وأضاف: "بفضل الرؤية الاستراتيجية للرئيس أردوغان، حققت تركيا قفزات كبيرة في المجالين العسكري والدبلوماسي في السنوات الأخيرة، الأمر الذي عزّز مكانتها الدولية".

وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده تولي أهمية كبيرة للسلام والأمن والاستقرار في منطقة البلقان.

وتابع: "نتعاون بشكل وثيق مع البوسنة والهرسك التي تربطنا بها روابط صداقة وأخوّة عميقة الجذور، وتعدُّ من شركائنا المهمين في منطقة البلقان".

تجدر الإشارة إلى أن قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأوروبي "عملية ألثيا" تتولى الإشراف على الشقّ العسكري من اتفاقية دايتون للسلام بالبوسنة والهرسك، وهي خليفة قوة تحقيق الاستقرار وقوة التنفيذ التابعتين لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

يذكر أن "اتفاقية دايتون" للسلام الموقعة في باريس عام 1995، أنهت الحرب الأهلية التي شهدتها البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995، وراح ضحيتها عشرات آلاف المسلمين البوسنيين على يد الصرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us