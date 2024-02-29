اعتبر البيت الأبيض، الخميس، إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية جنوبي مدينة غزة، أنه "حادث خطير" بعد استشهاد أكثر من 110 أشخاص وإصابة أكثر من 750 آخرين.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان، إن البيت الأبيض "ينظر في التقارير"، مع الاعتراف بـ"خسارة أرواح بريئة".

ووصف المتحدث، إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في منطقة دوار النابلسي بـ"الحادث الخطير".

وأضاف "نحزن على فقدان أرواح الأبرياء ونعترف بالوضع الإنساني السيئ في غزة، إذ يحاول الفلسطينيون الأبرياء إطعام أسرهم".

صدمة وفزع

بدورها، قالت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين ينتظرون المساعدات الإنسانية جنوبي مدينة غزة، يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

وفي منشور على منصة إكس، وصفت دي سوتر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على منتظري المساعدات الإنسانية بـ"المجزرة"، وأعربت عن "الشعور بالصدمة" إثر استشهاد أكثر من 100 مدني.

وشددت على أن "إسرائيل انتهكت بوضوح القانون الإنساني الدولي بهجومها"، مؤكدة أن إطلاق النار "يتناقض تماماً" مع التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية تجاه تل أبيب.

من جهتها قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في منشور على إكس: "فُزِعت وشعرت بقلق عميق إزاء الأخبار المأساوية لما حدث اليوم في غزة (مجزرة الطحين)، ومقتل مزيد من المدنيين بغزة يستدعي تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن".

السعودية تدين بشدة

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية السعودية، الاستهداف الإسرائيلي للمواطنين المنتظرين المساعدات الإغاثية في شمالي قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تعرب عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، استهداف المدنيين العزل شمالي قطاع غزة، الذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات، جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة".

وأكدت "رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة".

وشددت السعودية على "ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار يمنع سقوط مزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء".

"عمل همجي"

من جانبه، وصف متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الهجوم الإسرائيلي، بأنه "عمل همجي".

وقال كنعاني في منشور على منصة إكس: "استشهد أكثر من 100 فلسطيني كانوا ينتظرون في طوابير المساعدات الإنسانية في شارع الرشيد بغزة، وأصيب أكثر من 800 آخرين، نتيجة الهجوم الهمجي للكيان الصهيوني".

وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "جرح غزة لن يمحى من ذاكرة الأحرار".

كما أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث، عن "الفزع" إثر استشهاد الفلسطينيين المنتظرين للمساعدة، قائلاً إن "الحياة تستنزف من غزة بسرعة مرعبة".

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، الأحداث التي قادت إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال عملية تسليم مساعدات في شمالي غزة.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك "لا نعرف تحديداً ما حدث. ولكن سواء قتل هؤلاء الأشخاص بنيران إسرائيلية، أم سحقتهم الحشود، أو دهستهم الشاحنات، فهذه أعمال عنف مرتبطة بطريقة ما بهذا النزاع"، مضيفاً أن الواقعة جرت في "ظروف مروعة".

وأوضح أن طواقم الأمم المتحدة لم تكن حاضرة خلال توزيع هذه المساعدات.

وأشار دوجاريك إلى أن "المدنيين اليائسين في غزة بحاجة إلى مساعدة عاجلة، بما في ذلك المحاصرون في الشمال، إذ لم تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات لأكثر من أسبوع"، مكرراً دعوة أنطونيو غوتيريش لوقف فوري لإطلاق النار.

"مجزرة الطحين"

بدوره، بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مع السفير الصيني لدى قطر تساو شياولين، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب "مجزرة الطحين" التي أوقعت عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين جنوبي مدينة غزة إثر قصف إسرائيلي.

جاء ذلك خلال استقبال هنية للسفير الصيني وفق بيان للحركة، بعد ساعات من القصف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الخميس، أقر مصدر عسكري إسرائيلي بإطلاق الجيش النار تجاه حشد من الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية في شارع الرشيد جنوبي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير منهم.

وأعلن متحدث وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، "ارتفاع حصيلة الشهداء" ممن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية جنوبي مدينة غزة إلى 112 شهيداً و760 مصاباً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".