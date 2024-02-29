سياسة
2 دقيقة قراءة
"جريمة أخرى ضد الإنسانية".. أنقرة تدين استهداف إسرائيل مدنيي "مجزرة الطحين"
أدانت الخارجية التركية في بيان، "الجريمة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الإنسانية" باستهداف الفلسطنيين المدنيين العزّل خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية بدوار النابلسي في مدينة غزة. وأكّدت أن "إسرائيل عليها أن تنهي الحرب في غزة فوراً".
"جريمة أخرى ضد الإنسانية".. أنقرة تدين استهداف إسرائيل مدنيي "مجزرة الطحين"
وزارة الخارجية التركية قالت إن "إسرائيل ارتكبت جريمة أخرى ضد الإنسانية بقتلها فلسطينيين في ميدان النابلسي" / صورة: AA
29 فبراير 2024

أدانت أنقرة الخميس، "الجريمة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الإنسانية" باستهداف الفلسطنيين المدنيين العزّل خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية بدوار النابلسي في مدينة غزة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن "إسرائيل ارتكبت جريمة أخرى ضد الإنسانية بقتلها فلسطينيين في دوار النابلسي".

وأضافت الوزارة أن "إسرائيل التي استخدمت التجويع سلاحاً ضد السكان في غزة، باتت الآن تستهدف المدنيين الأبرياء الذين يحاولون الوصول إلى ما يبقيهم على قيد الحياة، بما يدل بوضوح على النوايا الإسرائيلية لتدمير الشعب الفلسطيني".

وأكّدت الوزارة في بيانها أن "إسرائيل عليها أن تنهي عملياتها العسكرية في غزة فوراً"، مستدركةً بأن "الحكومة الإسرائيلية لا تمتلك الحس الكافي أو الضمير لاتخاذ هذا القرار (بإنهاء الحرب)".

وتابعت: "على العالم أن يعي أن الفظائع التي تجري في غزة باتت على وشك التحول إلى كارثة عالمية ستتجاوز تبعاتها المنطقة".

ودعت الوزارة "كل من له نفوذ وتأثير على الحكومة الإسرائيلية للضغط عليها من أجل إنهاء العنف الجاري في غزة".

وفي وقت سابق الخميس، أقر مصدر عسكري إسرائيلي بإطلاق الجيش النار تجاه حشد من الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية في شارع الرشيد جنوبي مدينة غزة.

وأعلن متحدث وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، "ارتفاع حصيلة الشهداء" ممن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية جنوبي مدينة غزة إلى 112 شهيداً و760 مصاباً، فيما عُرِف إعلامياً وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بـ"مجزرة الطحين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us