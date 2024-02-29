أدانت أنقرة الخميس، "الجريمة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الإنسانية" باستهداف الفلسطنيين المدنيين العزّل خلال محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية بدوار النابلسي في مدينة غزة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن "إسرائيل ارتكبت جريمة أخرى ضد الإنسانية بقتلها فلسطينيين في دوار النابلسي".

وأضافت الوزارة أن "إسرائيل التي استخدمت التجويع سلاحاً ضد السكان في غزة، باتت الآن تستهدف المدنيين الأبرياء الذين يحاولون الوصول إلى ما يبقيهم على قيد الحياة، بما يدل بوضوح على النوايا الإسرائيلية لتدمير الشعب الفلسطيني".

وأكّدت الوزارة في بيانها أن "إسرائيل عليها أن تنهي عملياتها العسكرية في غزة فوراً"، مستدركةً بأن "الحكومة الإسرائيلية لا تمتلك الحس الكافي أو الضمير لاتخاذ هذا القرار (بإنهاء الحرب)".

وتابعت: "على العالم أن يعي أن الفظائع التي تجري في غزة باتت على وشك التحول إلى كارثة عالمية ستتجاوز تبعاتها المنطقة".

ودعت الوزارة "كل من له نفوذ وتأثير على الحكومة الإسرائيلية للضغط عليها من أجل إنهاء العنف الجاري في غزة".

وفي وقت سابق الخميس، أقر مصدر عسكري إسرائيلي بإطلاق الجيش النار تجاه حشد من الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إنسانية في شارع الرشيد جنوبي مدينة غزة.

وأعلن متحدث وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، "ارتفاع حصيلة الشهداء" ممن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية جنوبي مدينة غزة إلى 112 شهيداً و760 مصاباً، فيما عُرِف إعلامياً وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بـ"مجزرة الطحين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".