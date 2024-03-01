قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس، سُئل أوستن عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، فأجاب: "أكثر من 25 ألفاً".

وعندما سئل عن عدد الذخائر التي جرى إرسالها إلى تل أبيب، وأنه تجاوز 21 ألف ذخيرة موجَّهة بدقة، قال أوستن إنه "ليس لديه الرقم الدقيق لذلك".

ليردّ عليه النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو خان: "الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 21 ألف قطعة سلاح موجَّه إلى إسرائيل في الأشهر الخمسة الماضية".

وحول الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتجاوز تل أبيب التحذيرات الأمريكية، أوضح الوزير الأمريكي أن "الولايات المتحدة توفر الذخائر والعتاد العسكري لحلفائها، وتتوقع منهم أن يستخدموا هذه الأسلحة بمسؤولية".

وبشأن منع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، بما يتوافق مع القانون الأمريكي بشأن استخدام هذه الأسلحة في قتل المدنيين في قطاع غزة، قال أوستن إن "هذا قرار رئاسي".

عقب ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، الخميس، إن الوزير أوستن استند إلى تقدير وزارة الصحة في غزة، "لا إلى معلومات استخباراتية أمريكية" عندما قال إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت سينغ في بيان، أن وزير الدفاع الأمريكي "كان يشير إلى إجمالي القتلى الفلسطينيين وليس فقط النساء والأطفال"، موضحةً: "لا يمكننا التحقق بشكل مستقل من أرقام القتلى في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلَّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".