سياسة
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لانتقاده إسرائيل.. واشنطن تعوق ردّاً لمجلس الأمن بشأن "مجزرة الطحين" في غزة
رفضت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، التصديق على الرد الذي صاغه أعضاء المجلس بشأن "مجزرة الطحين" التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في غزة.
لانتقاده إسرائيل.. واشنطن تعوق ردّاً لمجلس الأمن بشأن "مجزرة الطحين" في غزة
جلسة لمجلس الأمن الدولي / صورة: AFP
1 مارس 2024

عاقت واشنطن الخميس إصدار مجلس الأمن الدولي ردّاً على "مجزرة الطحين" التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة.

وعقد المجلس جلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة مسألة إصدار الدول الأعضاء بياناً ردّاً على الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية عند "دوار النابلسي" بمدينة غزة.

ولم يصدر أي بيان عقب الجلسة المغلقة للمجلس.

ورفضت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن النص التفاوضي الذي يتضمن عبارات انتقاد لإسرائيل.

وتَضمَّن النص أن أعضاء المجلس يعربون عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد باستشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة نحو 750 آخرين جراء فتح قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية في جنوب غربي غزة.

كما دعا النص إلى "تَجنُّب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة"، بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي.

وأعرب النص عن خشيته من أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة "سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من مشكلات الغذاء الحادة".

كما دعا إسرائيل إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع.

والخميس أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تَجمُّع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوبيّ مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينيّاً على الأقلّ، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

يأتي ذلك فيما تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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