سياسة
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وسط مخاوف من انهيار الحكومة.. نتنياهو يدرس تجنيد اليهود المتشددين
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستجد سبيلاً إلى سَنّ قانون جديد يُلغي إعفاءات التجنيد والخدمة العسكرية التي يحظى بها اليهود المتشددون، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى سقوط الائتلاف الحاكم، في ظل الحرب على قطاع غزة.
وسط مخاوف من انهيار الحكومة.. نتنياهو يدرس تجنيد اليهود المتشددين
يهود متشددون يحتجون على محاولات تغيير سياسة الحكومة تجاه التجنيد العسكري / صورة: Reuters
1 مارس 2024

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستجد سبيلاً إلى إنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية، في مواجهة ضغوط سياسية تهدد مستقبل ائتلافه الحاكم.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي الخميس: "سنحدد أهدافاً لتجنيد اليهود المتشددين في جيش الدفاع الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية، سنحدد أيضاً وسائل لتنفيذ هذه الأهداف".

وساعدت الأحزاب المتشددة مع الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف نتنياهو على الفوز بأغلبية برلمانية طفيفة، لكن هذه الأحزاب جعلت في الحكومات السابقة الإعفاء من التجنيد شرطاً للبقاء في الائتلاف.

وجاء إعلان نتنياهو في ما يبدو ردّاً على تعهُّد قطعه وزير الدفاع يوآف غالانت، باستخدام حق النقض (فيتو) لإلغاء قانون سيسمح بمواصلة الإعفاء ما لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق يمهّد الطريق أمام تجنيد اليهود المتشددين.

والأربعاء الماضي قال غالانت خلال مؤتمر صحفي إنه "لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة ومن لبنان ومن الضفة الغربية، نحتاج إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بمستقبلنا".

وتابع: "على كل القطاعات في البلاد أن تعمل معاً لحماية وطننا"، لافتاً إلى أنه سيمدد فترة التجنيد والخدمة الاحتياطية في الجيش أيضاً.

وتُعَدّ الخدمة العسكرية إلزامية للذكور اليهود، بَيد أن الجماعات الأرثوذكسية تحظى بإعفاءات لأتباعها، ليتمكنوا من "التفرغ للدراسة في المدارس والمعاهد الدينية"، وهو الأمر الذي يثير جدلاً متجدداً في إسرائيل اتسع بعد الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي عام 2018، أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل قانوناً لإعفاء الذكور المتشددين من التجنيد، فيما ينتهي في مارس/آذار الجاري سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للمتشددين.

ويطالب اليهود المتشددون بالحقّ في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلاً من الخدمة في الجيش لمدة ثلاثة أعوام، ويقول البعض إن نمط حياتهم المتدين قد يصطدم بالأعراف والتقاليد العسكرية، فيما يعبّر آخرون عن معارضتهم للدولة الليبرالية.

ويشكّل اليهود المتشددون 13% من سكان إسرائيل، وهي نسبة من المتوقع أن تزيد إلى 19% بحلول 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم، فيما يُبقي الإعفاء من التجنيد بعضهم في المعاهد اللاهوتية خارج القوة العاملة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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