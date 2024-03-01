سياسة
2 دقيقة قراءة
مجلس الشيوخ الأمريكي يُقرّ بأغلبية الأصوات بيع مقاتلات F-16 لتركيا
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، بفارق كبير في الأصوات، مشروع قانون لوقف بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 ومعدات تحديثها لتركيا، قدّمه سيناتور ولاية كنتاكي راند باول، إذ صوّت 79 سيناتوراً بالرفض مقابل 13 وافقوا على مشروع القانون.
مجلس الشيوخ الأمريكي يُقرّ بأغلبية الأصوات بيع مقاتلات F-16 لتركيا
مقاتلة من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية التركية تستعد للإقلاع / صورة: Reuters
1 مارس 2024

رفضت الجمعية العامة لمجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة، مشروع قانون يحظر بيع مقاتلات F-16 لتركيا، قدمه السيناتور راند باول.

وصوّت المجلس بأغلبية 79 صوتاً مقابل 13 ضد مشرع عدم الموافقة على البيع الذي قدمه باول في 5 فبراير/شباط الماضي.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسمياً بموافقتها على صفقة بيع 40 مقاتلة لتركيا، فضلاً عن تحديث أسطولها الحالي.

وفي 10 فبراير/شباط انتهت المدة الرسمية المؤطرة بـ15 يوماً بعد وصول الإخطار إلى الكونغرس، لتنتهي بذلك أهمّ مرحلة في صفقة بيع مقاتلات F-16 لتركيا، إذ لم يُبدِ أي سيناتور تحفُّظه على صفقة بيع المقاتلات لتركيا، بخلاف سيناتور ولاية كنتاكي راند باول.

كما أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لم تتخذ أي تحرك قانوني يتماشى مع اعتراض السيناتور باول على الصفقة.​​​​​​​

كانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة 40 مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 بلوك 70"، ومعدات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us