رفضت الجمعية العامة لمجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة، مشروع قانون يحظر بيع مقاتلات F-16 لتركيا، قدمه السيناتور راند باول.

وصوّت المجلس بأغلبية 79 صوتاً مقابل 13 ضد مشرع عدم الموافقة على البيع الذي قدمه باول في 5 فبراير/شباط الماضي.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسمياً بموافقتها على صفقة بيع 40 مقاتلة لتركيا، فضلاً عن تحديث أسطولها الحالي.

وفي 10 فبراير/شباط انتهت المدة الرسمية المؤطرة بـ15 يوماً بعد وصول الإخطار إلى الكونغرس، لتنتهي بذلك أهمّ مرحلة في صفقة بيع مقاتلات F-16 لتركيا، إذ لم يُبدِ أي سيناتور تحفُّظه على صفقة بيع المقاتلات لتركيا، بخلاف سيناتور ولاية كنتاكي راند باول.

كما أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لم تتخذ أي تحرك قانوني يتماشى مع اعتراض السيناتور باول على الصفقة.​​​​​​​

كانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة 40 مقاتلة جديدة من طراز "إف-16 بلوك 70"، ومعدات تحديث 79 مقاتلة في أسطول الجيش التركي.