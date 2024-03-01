دعا دونالد ترمب الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء "اختبار معرفي" بسبب ما وصفه بـ"القرارات المريعة" التي يتخذها، وذلك بعد أن قرر أطباء أن بايدن لا يحتاج إلى إجراء الاختبار.

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال": "على المحتال جو بايدن أن يخضع لاختبار معرفي. ربما بهذه الطريقة سنتمكن من معرفة سبب اتخاذه مثل هذه القرارات المريعة".

وأضاف: "أجريت اختبارين، وتفوقت في كليهما (بلا أخطاء!). على جميع الرؤساء، أو الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا رؤساء، الخضوع لهذا الاختبار إلزاميّاً".

وخضع بايدن (81 عاماً) الأربعاء للفحص الطبي السنوي في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، وأفاد طبيبه بأنه "مؤهل للقيام بمهامّ الرئاسة" ولم تطرأ أي مخاوف جديدة متعلقة بصحته.

جاءت نتائج الفحص السنوي بعد أسابيع فقط من إشارة محقّق خاصّ إلى أن بايدن "مسنّ وكثير النسيان".

ولفت البيت الأبيض إلى أن بايدن لم يخضع لاختبار معرفي لـ"عدم ضرورة ذلك".

وعلّقت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار على الأمر بالقول: "إنه يجتاز اختباراً معرفياً كل يوم، إذ ينتقل من موضوع إلى موضوع آخر ويفهم المستوى الدقيق لهذه المواضيع".

ولطالما تباهى ترمب بقدرته على اجتياز الاختبار المعرفي الذي يهدف إلى اكتشاف الخرف المبكر أو علامات التدهور المعرفي.

وقال خلال خطاب ألقاه السبت: "لا مشكلة إدراكية لديّ، ولو كان لعرفت عن ذلك".