ندّدَت منظمة العفو الدولية الجمعة، بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية شماليّ قطاع غزة، داعية إلى إجراء تحقيق عاجل في الحادثة.

وأكّدَت المنظمة في بيان عبر حسابها على منصة إكس أنها تواصل توثيق الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، وتعتبر هذا الهجوم جزءاً من ذلك.

وقال البيان: "يجب إجراء تحقيق عاجل حول الأخبار المروعة التي تُفيد بمقتل وجرح عشرات الفلسطينيين في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية شمالي غزة".

وأشار إلى أن السكان في غزة يعانون الجوع، وأن الأمم المتحدة وجهت تحذيرات من حدوث مجاعة هناك، مضيفاً: "القصف الوحشي الذي جاء بعد الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ 16 عاماً، هو المسؤول عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي نشهدها في قطاع غزة".

ووصف البيان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بخصوص وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأنها "غير إنسانية وقاسية"، مؤكداً أن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة مُلزَمةٌ ضمانَ حصول الفلسطينيين على الاحتياجات الأساسية والمساعدات.

وشدّدَت المنظمة على أن إسرائيل من خلال عدم ذلك تنتهك القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة ضد الفلسطينيين.

والخميس أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوبيّ مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، ما أسفر عن استشهاد 112 شخصاً وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ويواجه سكان غزة ولا سيما محافظتَي غزة والشمال، خطر المجاعة جراء الحرب والقيود الإسرائيلية التي أدّت إلى شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

وخلّفَت الحرب المدمرة التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.