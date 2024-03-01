قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إن بلاده ستعلّق جميع مشتريات الأسلحة الإسرائيلية، بعد إطلاق جيش الاحتلال النار على فلسطينيين يعانون سوء التغذية وينتظرون المساعدات في قطاع غزة الخميس.

ولفت الرئيس الكولومبي في منشور عبر منصة إكس أن "أكثر من 100 فلسطيني كانوا يستجْدون الطعام قُتلوا على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا ما يسمى إبادة، ويذكّرنا بالمحرقة (اليهودية)، ولو كانت القوى العالمية لا ترغب في الاعتراف بها".

بدورها أدانت وزارة الخارجية الكولومبية المجزرة في بيان، داعية الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماته تجاهه.

وشدّد البيان على ضرورة التزام إسرائيل الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي طلبتها محكمة العدل الدولية، وجاء في البيان: "الأزمة الصحية في غزة وصلت إلى أبعاد كارثية، ويجب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وأوضح البيان أن كولومبيا ستواصل مراقبة التطورات في غزة من كثب، مشدداً على أهمية التوصل إلى وقف "عاجل" لإطلاق النار بدعم من المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق الخميس أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوبيّ مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينياً على الأقلّ، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

يأتي ذلك فيما تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".