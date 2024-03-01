سياسة
2 دقيقة قراءة
كولومبيا تعلّق مشتريات الأسلحة الإسرائيلية وتُدين "مجزرة الطحين"
أعلنت كولومبيا تعليق جميع مشترياتها من الأسلحة الإسرائيلية على خلفية استهداف جيش الاحتلال فلسطينيين ينتظرون المساعدات في غزة، فيما أدانت خارجية البلاد المجزرة داعية إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
كولومبيا تعلّق مشتريات الأسلحة الإسرائيلية وتُدين "مجزرة الطحين"
شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدنيين ينتظرون مساعدات في غزة / صورة: AA
1 مارس 2024

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إن بلاده ستعلّق جميع مشتريات الأسلحة الإسرائيلية، بعد إطلاق جيش الاحتلال النار على فلسطينيين يعانون سوء التغذية وينتظرون المساعدات في قطاع غزة الخميس.

ولفت الرئيس الكولومبي في منشور عبر منصة إكس أن "أكثر من 100 فلسطيني كانوا يستجْدون الطعام قُتلوا على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذا ما يسمى إبادة، ويذكّرنا بالمحرقة (اليهودية)، ولو كانت القوى العالمية لا ترغب في الاعتراف بها".

بدورها أدانت وزارة الخارجية الكولومبية المجزرة في بيان، داعية الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماته تجاهه.

وشدّد البيان على ضرورة التزام إسرائيل الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي طلبتها محكمة العدل الدولية، وجاء في البيان: "الأزمة الصحية في غزة وصلت إلى أبعاد كارثية، ويجب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وأوضح البيان أن كولومبيا ستواصل مراقبة التطورات في غزة من كثب، مشدداً على أهمية التوصل إلى وقف "عاجل" لإطلاق النار بدعم من المجتمع الدولي.

وفي وقت سابق الخميس أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوبيّ مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينياً على الأقلّ، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

يأتي ذلك فيما تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us