انطلقت صباح اليوم الجمعة، أعمال "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بنسخته الثالثة، المقرّر استمراره حتى يوم الأحد 3 مارس/آذار الجاري، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتحتضن مدينة أنطاليا التركية للمرة الثالثة "المنتدى الدبلوماسي"، وكانت استضافت سابقاً زعماء العالم خلال فاعليات مهمة مثل "مجموعة العشرين" و"الناتو".

ونتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا العام الماضي تأجل تنظيم المنتدى، ويُقام هذا العام تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في عصر الأزمات".

ومن المقرر أن يناقش المنتدى عديداً من القضايا العالمية التي تهمّ الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغيُّر المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء" فضلاً عن قضية غزة التي تترأس جدول الأعمال.

كما ستُعقَد جلسة رفيعة المستوى برعاية السيدة التركية الأولى أمينة أردوغان تتناول "المرأة والسلام والأمن".

وأقيمت في المنتدى الذي ستبرز ضمن إطاره قضية غزة، منصة خاصة لشرح المأساة التي يشهدها القطاع الفلسطيني.

وفي وقت سابق قال والي أنطاليا خلوصي شاهين، إن الجهات المعنية في الولاية أتمَّت كل استعدادات المنتدى على أكمل وجه، موضحاً أن نحو 20 ألف موظف أمن جُهّزوا لتسلُّم مهامّهم خلال المنتدى.

ويشارك في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بنسخته الثالثة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة.