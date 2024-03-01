سياسة
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إيران.. الناخبون يُدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء
يختار الإيرانيون أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء المتمتع بصلاحيات مهمة على رأسها اختيار مرشد أعلى للبلاد، إذ يتنافس أكثر من 15 ألف مرشح على مقاعد البرلمان البالغة 290 مقعداً، و144 مرشحاً على مقاعد مجلس الخبراء المكون من 88 مقعداً.
إيران.. الناخبون يُدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء
المرشد الإيراني  علي خامنئي يُدلي بصوته خلال الانتخابات البرلمانية في طهران / صورة: AA
1 مارس 2024

انطلقت الجمعة، عملية التصويت في إيران من أجل الانتخابات البرلمانية بدورتها الثانية عشرة، وانتخابات مجلس الخبراء المتمتع بصلاحيات مهمة على رأسها اختيار مرشد أعلى للبلاد، وأدلى المرشد علي خامنئي بصوته مبكراً.

ودُعي للتصويت أكثر من 61 مليون إيراني لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين مرشد الجمهورية الإسلامية.

وافتتح المرشد علي خامنئي عمليات الاقتراع بالإدلاء بصوته في حسينية "الإمام الخميني" بالعاصمة طهران.

ودعا في تصريح مقتضَب الإيرانيين إلى "التصويت فور الإمكان"، بعدما دعا الأربعاء إلى مشاركة كثيفة في التصويت محذّراً من أنه "إذا كانت الانتخابات ضعيفة فلن يستفيد أحد وسيتضرر الجميع".

وبدأت عملية التصويت اعتباراً من الساعة 8 صباحاً بالتوقيت المحلي، إذ تَوجَّه الناخبون إلى أكثر من 50 ألف مركز انتخابي في أنحاء البلاد كافة للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح للفوز بأحد مقاعد البرلمان البالغة 290 مقعداً، و144 مرشحاً للفوز بمقعد في مجلس الخبراء المكون من 88 مقعداً.

وشهدت الانتخابات التشريعية في 2020 أدنى نسبة مشاركة منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979، إذ لم يُدلِ سوى 42,57% من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع الذي جرى في بداية أزمة فيروس كورونا، حسب أرقام رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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