أدان الأزهر الشريف استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في غزة، واصفاً "مجزرة الطحين" التي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى بأنها "وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة" تجاه ما يحدث في غزة.

وأكد الأزهر في بيان مساء الخميس، أن "استهداف النازحين المتعطشين للطعام والشراب بعد تلك المجاعات التي فرضها هذا الكيان (إسرائيل) المجرم، هو وصمة عار على جبين الإنسانية الصامتة تجاه ما يحدث في غزة".

ووصف الحادثة بأنها "جُبن ونذالة غير مسبوقة في تاريخ التعامل مع النازحين، وجرائم حرب جديدة تُضاف إلى السجل الأسود للصهاينة ومذابحهم الوحشية التي تعفّ عنها حتى الحيوانات في الأدغال".

وصباح الخميس أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمع لفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوبيّ مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 112 فلسطينياً على الأقلّ، وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة لا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظلّ شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونَي فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.

يأتي ذلك فيما تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والمصابين المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدّى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة".