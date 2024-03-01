سياسة
3 دقيقة قراءة
أنطاليا.. نائب وزير الخارجية التركي يلتقي مسؤول الشؤون السياسية البحريني
التقى أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي، وكيل وزارة خارجية البحرين للشؤون السياسية الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، حيث ناقش معه التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
أنطاليا.. نائب وزير الخارجية التركي يلتقي مسؤول الشؤون السياسية البحريني
نائب وزير الخارجية التركي يلتقي وكيل وزارة خارجية البحرين للشؤون السياسية على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" / صورة: الخارجية التركية / وزارة الخارجية التركية
1 مارس 2024

بحث أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي، مع وكيل وزارة خارجية البحرين للشؤون السياسية الشيخ عبد الله بن أحمد عبد الله حمد آل خليفة، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك على هامش جدول أعمال "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الذي انطلق صباح اليوم (الجمعة)، بنسخته الثالثة، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت الخارجية التركية في بيان، أن يلدز بحث مع الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، التطورات الإقليمية، إضافةً إلى العلاقات الثنائية بين تركيا ومملكة البحرين الصديقة والشقيقة.

يُذكر أنه من المقرّر استمرار المنتدى حتى يوم الأحد 3 مارس/آذار الجاري.

وتحتضن مدينة أنطاليا التركية للمرة الثالثة "المنتدى الدبلوماسي"، وكانت قد استضافت سابقاً زعماء العالم خلال فعاليات مهمة مثل "مجموعة العشرين" و"الناتو".

ونتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا العام الماضي تأجل تنظيم المنتدى، ويُقام هذا العام تحت شعار "إبراز الدبلوماسية في عصر الأزمات".

ومن المقرر أن يناقش المنتدى عديداً من القضايا العالمية التي تهمّ الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية مثل: تغيُّر المناخ، وأزمة الغذاء، و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة التي تتصدر جدول الأعمال.

كما ستُعقَد جلسة رفيعة المستوى برعاية السيدة التركية الأولى أمينة أردوغان، تتناول "المرأة والسلام والأمن".

وأُقيمت في المنتدى الذي ستبرز ضمن إطاره قضية غزة، منصة خاصة لشرح المأساة التي يشهدها القطاع الفلسطيني.

وفي وقت سابق قال والي أنطاليا خلوصي شاهين، إن الجهات المعنية في الولاية أتمَّت كل استعدادات المنتدى على أكمل وجه، موضحاً أن نحو 20 ألف موظف أمن جُهّزوا لتسلُّم مهامّهم خلال المنتدى.

ويشارك في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بنسخته الثالثة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us