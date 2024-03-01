التقى الرئيسُ التركي رجب طيب أردوغان الزعيم الوطني للشعب التركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث المنعقد تحت شعار: "إبراز الدبلوماسية في أوقات الأزمات".

وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الجمعة، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية والهجمات الإسرائيلية على المدنيين الأبرياء في فلسطين.

وجرى خلال اللقاء التوقيع على "مذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي".

كما جرى التوقيع أيضاً على إعلان نوايا التعاون في مجالات النفط والغاز الطبيعي ومذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية التركمانية وجامعة هيئة الطيران التركية.

وانطلق منتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الثالثة صباح اليوم الجمعة، بولاية أنطاليا جنوبي تركيا ويستمر حتى الأحد.

ويناقش عديداً من القضايا العالمية التي تهمّ الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغيُّر المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة التي تتصحر جدول الأعمال.

ويشارك فيه أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة.