سياسة
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وزير الخارجية المصري: نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى مصر والأردن
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، رفض بلاده تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى مصر والأردن، معرباً عن أمله أن تتمكن مصر وتركيا معاً من التغلب على التحديات في المنطقة.
وزير الخارجية المصري: نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى مصر والأردن
وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكد رفض بلاده تصفية قضية فلسطين والتهجير إلى مصر والأردن / صورة: AA
1 مارس 2024

صرّح وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن بلاده ترفض تصفية القضية الفلسطينية وخطط إفراغ فلسطين من سكانها بإرسالهم إلى مصر والأردن.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري الجمعة على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، المنعقد تحت شعار: "إبراز الدبلوماسية في أوقات الأزمات".

ولفت إلى أن من أهم المشكلات في غزة تهجير الفلسطينيين بما يخالف القانون الدولي، قائلاً: "نرفض تصفية القضية الفلسطينية والخطط والمساعي لإرسال الفلسطينيين إلى دول مثل مصر أو الأردن من أجل إفراغها من سكانها، وهذا انتهاك للقوانين الدولية".

وسعت الدول العربية والإسلامية بما فيها تركيا، حسب شكري، من أجل إنهاء المأساة في غزة، وأكد أنهم يواصلون السعي من أجل تلبية احتياجات الفلسطينيين في غزة بتقديم المساعدات الإنسانية والعمل على الإفراج عن الأسرى.

ونوّه شكري بأنهم على تواصل مع عديد من الشركاء الدوليين، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بخصوص ما يجري في قطاع غزة.

وقال: "نبذل ما في وسعنا لإنهاء هذه الحرب المدمرة التي لم يشهد القرن الحادي والعشرين مثيلاً لها في العالم، والتي فقد فيها أكثر من 20 ألف امرأة وطفل حياتهم".

وأشار شكري إلى الإجماع الدولي على ضرورة عدم إجراء إسرائيل أي نشاط عسكري في رفح، قائلاً: "أي هجوم عسكري في المنطقة التي يتكدس فيها حالياًنحو 1.4 مليون شخص، سيؤدي بلا شك إلى وضع إنساني أسوأ مما شهدناه حتى الآن، وسيوقع خسائر في الأرواح".

روابط تاريخية

وفي سياق آخر، أشار الوزير المصري إلى أنّ الروابط التاريخية بين الشعبين التركي والمصري تحتم التعاون رفيع المستوى بالمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأعرب شكري عن أمله في أن تتمكن مصر وتركيا مع استئناف العلاقات المثمرة بينهما، من التغلب على التحديات في المنطقة معاً.

وأضاف: "نأمل أن نجد مجالات تعاون مشتركة وأن يكون الحوار المثمر الذي نسعى إليه فيما يتعلق بمصالحنا المشتركة فرصة لتهيئة ظروف أفضل".

وأكد شكري أن لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، بمثابة بداية جديدة في العلاقات لكلا البلدين.

وأشار إلى أن الروابط التاريخية الطويلة بين الشعبين تحتم الحاجة إلى مستوى أعلى من التنسيق والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأوضح الوزير شكري أنّ زيارة الرئيس أردوغان لمصر كانت فرصة مهمة للتعاون والتنسيق، مذكراً بأن الرئيسين وجها وزراءهما للعمل بفاعلية من أجل استقرار وأمن المنطقة في إطار المصالح المشتركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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