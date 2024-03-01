أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة، أن ما يحدث في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية "حتماً ليس حرباً بل عملية إبادة جماعية".

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة في مدينة أنطاليا جنوب تركيا.

وأشار أردوغان إلى أن القوى الغربية الداعمة لإسرائيل بشكل غير مشروط تُعتبر شريكة في إراقة الدماء بغزة عبر سياساتها المنافقة.

وقال: "لم يُقتل في غزة الأطفال والنساء والمدنيون بوحشية فحسب بل قُضي أيضاً على ثقة مليارات الناس بالنظام الدولي والعدالة والقانون".

وشدد على أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسد دينه للشعب الفلسطيني إلا بإقامة دولة فلسطين.

وأكد أن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أمر لا بد منه، وأبدى استعداد تركيا لتحمل المسؤولية بما في ذلك المشاركة في آلية ضامنة.

وانتقد الرئيس التركي النظام الدولي الحالي الذي "فقد معناه ولم يعد أكثر من شعار"، ويفتقر إلى المفاهيم الأساسية مثل التضامن والعدالة والثقة ولا يستطيع الوفاء بالحد الأدنى من مسؤولياته.

وأردف: "من واجبنا تجاه شعبنا والإنسانية جمعاء أن نصدح بما نراه صواباً".

وفي شأن آخر، أكّد أردوغان أن تركيا حققت قفزة نوعية بنجاح المقاتلة المحلية من الجيل الخامس "قآن" في أول تحليق لها الأسبوع الماضي.