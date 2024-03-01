قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وتسريع وتيرة دخول المساعدات الإنسانية "دون عوائق".

وأفاد بيان صدر الجمعة عن الخارجية بأن النقاش جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير القطري من نظيره الأمريكي مساء الخميس.

ويحث الاتصال الهاتفي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع في غزة، بينها "جهود التوصل إلى اتفاق إطلاق نار في غزة وتسريع وتيرة دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

والخميس قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الجانبين بحثا هاتفياً جهود التوصل إلى اتفاق للإفراج الفوري عن جميع الرهائن وإقرار هدنة إنسانية بقطاع غزة.

ويأتي الاتصال بين الوزيرين الأمريكي والقطري بالتزامن مع مباحثات هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أمير القُطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل التوصل إلى هدنة.

"يخاطرون بحياتهم"

وفي السياق، قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة، إن السكان في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات، في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة للصحفيين في جنيف: "النظام في غزة على شفير الانهيار، بل أكثر من ذلك.. جميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر".

وأوضح ليندماير إن ذلك خلق "وضعاً مأساوياً" كما حدث أمس الخميس عندما استُشهد أكثر من 100 شخص بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية.

وأضاف ليندماير أن "الناس في حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه النظيفة، إلى أي إمدادات، لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم للحصول على أي طعام أو أي إمدادات لدعم أطفالهم وإعالة أنفسهم".

وتابع: "إمدادات الغذاء متوقفة عمداً. دعونا لا ننسى ذلك".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".