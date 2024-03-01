سياسة
3 دقيقة قراءة
قطر وأمريكا تبحثان دخول المساعدات غزة.. والصحة العالمية: الوضع مأساوي
بحث رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سُبل دخول المساعدات إلى غزة "دون عوائق"، فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن سكان غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء.
قطر وأمريكا تبحثان دخول المساعدات غزة.. والصحة العالمية: الوضع مأساوي
منظمة الصحة العالمية تقول إن سكان غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء / صورة: AA
1 مارس 2024

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جهود التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وتسريع وتيرة دخول المساعدات الإنسانية "دون عوائق".

وأفاد بيان صدر الجمعة عن الخارجية بأن النقاش جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير القطري من نظيره الأمريكي مساء الخميس.

ويحث الاتصال الهاتفي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع في غزة، بينها "جهود التوصل إلى اتفاق إطلاق نار في غزة وتسريع وتيرة دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

والخميس قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن الجانبين بحثا هاتفياً جهود التوصل إلى اتفاق للإفراج الفوري عن جميع الرهائن وإقرار هدنة إنسانية بقطاع غزة.

ويأتي الاتصال بين الوزيرين الأمريكي والقطري بالتزامن مع مباحثات هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أمير القُطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل التوصل إلى هدنة.

"يخاطرون بحياتهم"

وفي السياق، قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة، إن السكان في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الغذاء والماء وغيرهما من الضروريات، في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي.

وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم المنظمة للصحفيين في جنيف: "النظام في غزة على شفير الانهيار، بل أكثر من ذلك.. جميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر".

وأوضح ليندماير إن ذلك خلق "وضعاً مأساوياً" كما حدث أمس الخميس عندما استُشهد أكثر من 100 شخص بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية.

وأضاف ليندماير أن "الناس في حاجة ماسة إلى الغذاء والمياه النظيفة، إلى أي إمدادات، لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم للحصول على أي طعام أو أي إمدادات لدعم أطفالهم وإعالة أنفسهم".

وتابع: "إمدادات الغذاء متوقفة عمداً. دعونا لا ننسى ذلك".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us