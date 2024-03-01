أعلن حزب الله الجمعة أنه أسقط مُحلقة (جسماً طائراً) لجيش الاحتلال الإسرائيلي، واستهدف تجمعاً لجنوده في عدد من المواقع الحدودية، فيما واصلت إسرائيل غاراتها على عدة بلدات جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيانين منفصلين، إن عناصره "استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة راميم وموقع البغدادي (شمال إسرائيل) بالأسلحة الصاروخية، وحققوا إصابات مباشرة".

وأضاف أن مقاتليه أسقطوا عند الساعة 12:00 من‎ ‎منتصف ليل الجمعة، مُحلّقة (جسماً طائراً لم يحدده) لجيش ‏العدو الإسرائيلي في وادي العزية (جنوب لبنان).

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بياني حزب الله حتى الساعة (14:20 تغ) من عصر الجمعة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية الجمعة بأن الطيران الإسرائيلي شنَ غارتين استهدفتا أطراف جبل بلاط لجهة شيحين ورامية، كما شنّ غارة على عيتا الشعب جنوب لبنان.

وأضافت أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدتي حولا والوزان، بقضاء مرجعيون (جنوب) فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف مروحين جنوب غرب لبنان.

وكان حزب الله نعى فجر اليوم عبد الله حسن عسل (مظلوم) مواليد 1986 من بلدة دبعال، وعلي عبد الرحمن جمعة (دانيال) مواليد 2001 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان، قائلاً إنهما "ارتقيا على طريق القدس".

وبمقتل عسل وجمعة يرتفع إجمالي قتلى حزب الله منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 222 عنصراً.

وأسفرت المواجهات الحدودية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضاً عن مقتل 11 عنصراً من حركة أمل و12 من الجهاد الإسلامي، و12 من حماس، بالإضافة إلى 45 مدنياً، وجندي في الجيش اللبناني وعنصر في قوى الأمن الداخلي، فيما قُتل 6 مدنيين إسرائيليين و11 جندياً جراء المواجهات الحدودية.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوتيرة يومية، قصفاً متقطعاً أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".