سياسة
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3014 منذ بدء الحرب.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده في يوم
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده خلال يوم، ما يرفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة إلى 3014 بينهم 1432 بالمعارك البرية.
3014 منذ بدء الحرب.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده في يوم
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من جنوده خلال يوم / صورة: AA
1 مارس 2024

أفادت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة بإصابة 5 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق المعطيات ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 3009 إلى 3014 أمس الخميس.

وأشارت معطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه الإلكتروني، إلى أن "468 أصيبوا بجروح خطيرة و796 بجروح متوسطة و1750 بجروح طفيفة". وبذلك يكون 5 جنود أصيبوا منذ يوم أمس.

وتوضح المعطيات، أنه "من بين هؤلاء 1432 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة" التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفت جيش الاحتلال إلى أن 296 من هؤلاء أصيبوا بجروح خطيرة و478 بجروح متوسطة و658 بجروح طفيفة.

واستناداً إلى المعطيات نفسها، فإن "317 ضابطاً وجندياً ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 36 بحالة خطيرة و193 متوسطة و88 طفيفة".

وأكد جيش الاحتلال "ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة إلى 582 بينهم 242 منذ بداية الحرب البرية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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