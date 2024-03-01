قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة إن شرفاء الغرب لم يعودوا غير مبالين بالوحشية التي ترتكب في غزة.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة، أن العالم الإسلامي وجنوب العالم وذوو الضمائر الحية من الغرب منتفضون لما يحدث في غزة، لكن مرتكبي المجازر يغضون أبصارهم ويصمون آذانهم.

وقال فيدان إن "العالم الإسلامي والجنوب العالمي وأصحاب الضمير في الغرب وكل داعمي القيم الإنسانية، يريدون وقف المجزرة في غزة، إلا أن مرتكبي المجزرة عُميٌّ وصمٌ عن رؤية وسماع تلك الصرخات".

كما لفت إلى أن موقف الجندي الأمريكي الذي أحرق نفسه حتى لا يكون متواطئاً في الإبادة الجماعية بغزة واعتبره "إشارة لا يمكن تجاهلها على أزمة شرعية النظام الدولي".

وتابع: "لذلك ليس لدينا مزيد من الوقت لإضاعته، نحن بحاجة إلى الدبلوماسية الآن، وحالاً".

وأردف بأن "ما حدث في غزة أبرز مؤشر على أزمة شرعية النظام الدولي، مشهد غزة اليوم لحظة كارثية تكشف نفاق النظام الدولي بشكل صارخ لا يمكن إخفاؤه".

وأوضح أنه "عند الحديث عن أزمة النظام العالمي لا نتحدث عن مفهوم مجرد، إنما عن واقع تستمر فيه صرخات المظلومين والمطالبين بالعدالة يوماً بعد يوم، لتكون بمثابة مسمار يُدق في نعش هذا النظام الذي لا يأتي بالحل".

واستطرد: "نتحدث عن انحطاط كبير تجري من خلاله معاقبة مجرد البكاء على المجازر ضد المظلومين والمضطهدين، وفقدان الشرعية، التي تعتبر أن يكون الشخص إنساناً، جريمة".

وشدد وزير الخارجة التركي على ضرورة فعل "كل ما يجب، الآن، لمنع حدوث مجازر أخرى مثل غزة في أي مكان بالعالم".

وأكّد أن "تركيا بدأت باتخاذ مبادرات على جميع المستويات منذ اليوم الأول للحرب، من أجل وقف فوري للعنف ضد أهل غزة، كما أعربت عن استعدادها لتحمل شتى أنواع المسؤولية في هذا الإطار، بما في ذلك الضمانات".

وذكر فيدان أنهم بصفتهم مجموعة الاتصال الخاصة بغزة، سوف يناقشون الحلول البديلة وكيفية وقف إراقة الدماء في المنتدى اليوم (الجمعة).

على صعيد آخر، أشار فيدان إلى أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي أصبح علامة مهمة ومنصة فكرية دبلوماسية مع تركيزه على التعددية والمشكلات الحقيقية.

ويناقش المنتدى الذي انطلق الجمعة بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ويستمر حتى الأحد، عديد القضايا العالمية المتعلقة بالشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة.

ويشارك في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بنسخته الثالثة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة.