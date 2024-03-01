سياسة
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وسط إجراءات أمنية مكثفة.. آلاف الروس يشاركون في جنازة نافالني بموسكو
أقيمت اليوم الجمعة جنازة المعارض الروسي أليكسي نافالني، في موسكو، بمشاركة أسرته وآلاف من الروس وسط إجراءات أمنية مكثفة، فيما قال الكرملين إن أي تجمعات غير مرخصة لدعم نافالني ستعد انتهاكاً للقانون.
وسط إجراءات أمنية مكثفة.. آلاف الروس يشاركون في جنازة نافالني بموسكو
عمال المقبرة ينزلون نعش زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني خلال مراسم جنازة بموسكو / صورة: AFP
1 مارس 2024

شارك آلاف الروس في تشييع جنازة المعارض السياسي أليكسي نافالني اليوم الجمعة، وهتف بعضهم أنهم لن يسامحوا السلطات على وفاته، فيما حضر والده ووالدته جنازة محدودة في كنيسة بموسكو محاطة بالشرطة.

وتوفي نافالني أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين عن عمر ناهز 47 عاماً في محبسه بالقطب الشمالي في 16 فبراير/شباط مما أثار اتهامات من مؤيديه بأنه تعرض للقتل. ونفى الكرملين تورط الدولة الروسية في وفاته.

وتأتي جنازته قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الروسية.

ووصل الأشخاص الذين يحملون الزهور مبكراً لمحاولة الدخول واصطف المشيعون في طوابير منظمة في أثناء انتظار بدء القداس.

وجرى بعد ذلك نقل جثمان نافالني إلى مقبرة بوريسوفسكوي، على بعد نحو 2.5 كيلومتر على الجانب الآخر من نهر موسكفا.

وقال الكرملين إن أي تجمعات غير مرخصة لدعم نافالني ستعد انتهاكاً للقانون.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "مجرد تذكير بأن لدينا قانون يجب اتباعه. أي تجمعات غير مصرح بها ستكون انتهاكاً للقانون، ومن يشارك فيها سيحاسب بما يتماشى مع القانون الحالي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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