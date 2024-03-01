شارك آلاف الروس في تشييع جنازة المعارض السياسي أليكسي نافالني اليوم الجمعة، وهتف بعضهم أنهم لن يسامحوا السلطات على وفاته، فيما حضر والده ووالدته جنازة محدودة في كنيسة بموسكو محاطة بالشرطة.

وتوفي نافالني أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين عن عمر ناهز 47 عاماً في محبسه بالقطب الشمالي في 16 فبراير/شباط مما أثار اتهامات من مؤيديه بأنه تعرض للقتل. ونفى الكرملين تورط الدولة الروسية في وفاته.

وتأتي جنازته قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الروسية.

ووصل الأشخاص الذين يحملون الزهور مبكراً لمحاولة الدخول واصطف المشيعون في طوابير منظمة في أثناء انتظار بدء القداس.

وجرى بعد ذلك نقل جثمان نافالني إلى مقبرة بوريسوفسكوي، على بعد نحو 2.5 كيلومتر على الجانب الآخر من نهر موسكفا.

وقال الكرملين إن أي تجمعات غير مرخصة لدعم نافالني ستعد انتهاكاً للقانون.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "مجرد تذكير بأن لدينا قانون يجب اتباعه. أي تجمعات غير مصرح بها ستكون انتهاكاً للقانون، ومن يشارك فيها سيحاسب بما يتماشى مع القانون الحالي".