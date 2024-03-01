قالت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) الجمعة إن 7 محتجزين إسرائيليين لديها قُتلوا في قصف لجيشهم بعد أسابيع من فقدان الاتصال بهم، لترتفع حصيلة قتلى المحتجزين في قطاع غزة إلى أكثر من 70.

وذكر متحدث الكتائب أبو عبيدة: "سبق أن أعلنا أن اتصالنا انقطع مع مقاتلينا الذين يحرسون عدداً من أسرى العدو في قطاعنا الصادق، وأننا نرجح أن عدداً من الأسرى قُتلوا نتيجة القصف".

وأوضح في بيان أنه "بعد الفحص والتدقيق خلال الأسابيع الأخيرة، تأكد لنا استشهاد عدد من مقاتلينا، ومقتل سبعة من أسرى العدو في القطاع، نتيجة القصف الصهيوني".

وكشف البيان أسماء 3 محتجزين منهم، وهم "حايم جيرشون بيريي، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر".

وأشار إلى أن كتائب القسام "ستعلن لاحقاً أسماء القتلى الأربعة الآخرين بعد التأكد من هويتهم".

وأضاف أبو عبيدة "أن عدد أسرى العدو الذين قُتلوا نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة قد يتجاوز سبعين أسيراً، وحرصنا طول الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى ولكن بات واضحاً أن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف".

وشدد على أن "الثمن الذي سنأخذه مقابل خمسة أسرى أحياء أو عشرة، هو نفس الثمن الذي كنّا سنأخذه مقابل جميع الأسرى لو لم تقتلهم عمليات قصف العدو".

ونشرت كتائب القسام على حسابها بمنصة إكس، صورة لأحد الإسرائيليين القتلى وعلقت عليها بأن "نتنياهو ترك أصدقاءه يواجهون مصيرهم وحدهم دون إنقاذهم".

ونهاية 2023، أعلنت كتائب القسام أنها ترجح مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة على قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها "القسام" فقدانها الاتصال بمجموعات مسؤولة عن محتجزين لديها في غزة، ففي 18نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الكتائب "فقدان الاتصال بمجموعة مكلفة حماية أسرى إسرائيليين، وأن مصير الأسرى والآسرين مجهول".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، ما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".