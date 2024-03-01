التقت السيدة أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، زوجات عدد من قادة الدول المشاركين بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي انطلقت فاعلياته الجمعة ويستمر حتى الأحد.

والتقت أردوغان بمركز المؤتمرات في أنطاليا، رئيسة كرواتيا السابقة غرابار كيتاروفيتش، وسيبيل تتار زوجة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار، وفاطمة زيرين أوستل زوجة رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل، وتمارا فوتشيتش زوجة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وبريندون سادريو زوج رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني سادريو، وميريلا بيتشيروفيتش زوجة عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش، وملكة إسواتيني إنكوسيكاتي نكامبولي.

وعقب الاجتماع، زارت السيدة أردوغان مع زوجات القادة "معرض أحلام غزة المضادة للرصاص" قبل أن يتوجهن إلى قاعة الاجتماعات الرئيسية بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي.

ويناقش المنتدى الذي انطلق الجمعة بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ويستمر حتى الأحد، عديد القضايا العالمية المتعلقة بالشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة.

ويشارك في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بنسخته الثالثة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة.