سياسة
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أمينة أردوغان تبحث مع رئيسة اتحاد الهلال والصليب الأحمر الدولي ملف غزة
على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحثت السيدة أمينة أردوغان مع رئيسة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر (IFRC) كيت فوربس ملف إيصال المساعدات إلى غزة، كما التقت أردوغان رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
أمينة أردوغان تبحث مع رئيسة اتحاد الهلال والصليب الأحمر الدولي ملف غزة
أمينة أردوغان تلتقي رئيسة اتحاد الهلال والصليب الأحمر الدولي في أنطاليا / صورة: الرئاسة التركية
1 مارس 2024

التقت السيدة أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر (IFRC) كيت فوربس في أنطاليا، على هامش فاعليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وهنأت أردوغان فوربس على منصبها الجديد، وأعربت عن ارتياحها لوجود نساء قويات في مناصب صنع القرار.

وتطرّق اللقاء إلى المساعدات الإنسانية لغزة وتعرّض العاملين على إيصال المساعدات للاستهداف من إسرائيل التي تواصل ارتكاب المجازر بحق سكان القطاع.

وأكّدت أردوغان التي تلقت معلومات من مجلة فوربس حول عمل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة، أن تركيا، على استعداد لتقديم جميع أنواع الدعم فيما يتعلق بالمساعدات.

ولفتت أردوغان إلى أن تركيا استقدمت أطفالاً أبرياء كانوا هدفاً للقنابل الإسرائيلية في غزة وأصيبوا، لتلقي العلاج على الأراضي التركية.

من جهتها صرحت فوربس أنه بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيبدؤون في تقديم المساعدات للمتضررين بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي الذي يعتبرونه شريكاً مهماً.

وأكّدت فوربس أن الصوت الذي رفعته السيدة الأولى أردوغان وتركيا من أجل غزة قوي للغاية ويحمل أهمية كبيرة.

وعلى هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي أيضاً، التقت أردوغان، جيفري ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت أردوغان في منشور على منصة إكس، إنها سعيدة باللقاء، لافتة إلى أنهم ناقشوا مجالات التعاون مع السيد ساكس الذي نقل معلومات قيمة حول الاستدامة وحركة صفر نفايات.

ويناقش المنتدى الذي انطلق الجمعة بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ويستمر حتى الأحد، عديد القضايا العالمية المتعلقة بالشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة.

ويشارك في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بنسخته الثالثة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة أربعة آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة.

مصدر:TRT عربي
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