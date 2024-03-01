ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، العلاقات الثنائية بين بلديهما وتطورات الأوضاع في غزة وأوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي انطلقت أعمال نسخته الثالثة الجمعة، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وبحث الجانبان العلاقات بين تركيا والمجر، والهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومستجدات الأوضاع في الحرب الأوكرانية-الروسية، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وعملية توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال الرئيس أردوغان إن العلاقات الجيدة بين تركيا والمجر ستستمر بشكل متزايد في عديد من المجالات، من الاقتصاد وحتى الصناعات الدفاعية والطاقة والنقل.

وأكد أن من مسؤولية جميع الدول منع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل عبر تجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأنه لا ينبغي تجاهل صرخات الشعب الفلسطيني البريء الذي تقضي عليه إسرائيل أمام مرأى ومسمع الجميع.

وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا تؤيد السلام في جميع مناطق الصراع، وأنها ستستمر في اتخاذ خطوات قوية من أجل تحقيقه.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليج، وسفيرة أنقرة لدى بودابست غولشن قرانيس.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي حتى الأحد العديد من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة.

ويشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة نحو 4500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة و73 وزيراً و57 ممثلاً دولياً من 147 دولة.