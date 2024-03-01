انعقدت في مدينة أنطاليا الجمعة لجنة الاتصال الخاصة بغزة بحضور وزراء خارجية فلسطين ومصر وتركيا، واستضاف منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي انطلقت فاعلياته صباح اليوم ويمتد حتى يوم الأحد جلسة الوزراء.

وفي افتتاحه للجلسة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استمرار الضغط على إسرائيل والدول الداعمة لها لوقف "هجماتها الوحشية" على قطاع غزة، مضيفاً أن المقاربات الخاطئة للدول الداعمة لإسرائيل هي التي أعاقت وقف حمام الدم في غزة.

وأشار فيدان إلى أن العالم لا يزال "يتعامى عن المذابح التي تجري في غزة، ويرفض أن يفتح عينيه على حقيقة ما يجري في غزة".

وأعبر فيدان عن "أسفه لعدم التمكن من وقف الحرب ومنع إراقة الدماء، خاصة أن بعض الدول لديه أعباء من الماضي فيما يتعلق باليهود وبالتالي لا يمكنه التعامل مع القضية".

ورهن فيدان تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة بـ"انسحاب إسرائيل من حدود 1967، عندها فقط سيحقق الشعب الإسرائيلي الأمن المستدام".

وتشكلت مجموعة الاتصال الخاصة بغزة، بعد قمة مشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية عقد في المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتضم كلاً من تركيا والأردن وقطر والسعودية وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين.

وانعقدت اللجنة في أكثر من مناسبة وشارك وزراؤها في جولات خارجية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة

مساعدة الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار

وعبر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن أمله في إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت، مؤكداً ان المفاوضات حول وقف إطلاق النار تمر بمرحلة حساسة

وفيما يتعلق بمعبر رفح الحدودي أشار وزير الخارجية المصري إلى أنه: "يعاني من إشكاليات عدة ظهرت منذ ٨ أكتوبر/تشرين الأول بعد أن تعرض للقصف في بعض المرات. لكن ذلك لم يمنع مصر من المحافظة على بقاء المعبر مفتوحاً من أجل مساعدة الفلسطينيين".

وأشار شكري إلى أن جهود مصر لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة يجري عرقلتها، فبدأت جهود مصر بـ" عشرات الشاحنات ووصلت الآن إلى 200 شاحنة في اليوم وهذا عدد لا يزال بسيطاً مقارنة مع حجم الاحتياجات في قطاع غزة".

وفيما يتعلق بمباحثات وقف إطلاق النار عبر شكري عن أمله بأن " يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت للأعمال العدائية يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وانتقد شكري ازدواجية المعايير في النظام الدولي "على الرغم من أنه يومياً لدينا وفيات بالأطفال والنساء لم يؤد ذلك إلى دعوة هذه الدول إلى وقف إطلاق النار".

مضيفاً أنه من الضروري النظر إلى "أصل الأزمة، نحن نتحدث عن احتلال ممتد من العام 67، يجب أن ينال الفلسطيني حقه في تقرير المصير، دون ذلك سنواصل الوصول إلى نفس النتيجة".

مستقبل نتنياهو باعتباره سبباً لاستمرار الحرب

وأرجع وزير الخارجية في حكومة تسير الأعمال الفلسطيني رياض المالكي استمرار الحرب إلى عوامل عدة على رأسها، خشية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مستقبله السياسي.

وقال المالكي إن: "رئيس الوزراء الإسرائيلي (نتنياهو) لديه مصلحة شخصية باستمرار الحرب في غزة، لأنه يعرف جيداً أنه في حالة انتهاء الحرب فإن 4 قضايا تنتظره في المحكمة".

وأشار المالكي أن نتنياهو لديه "نية لفتح جبهة لبنان، وهذا يعني فتح جبهة في سوريا والعراق ومع إيران. ما يعني تحويل الحرب إلى حرب اقليمية يجر الولايات المتحدة إليها، ما يمكنه من ضمان مستقبله السياسي، فهو يدرك أن بقاءه مرهون باستمرار الحرب، فلو كان لهذه الأزمة من اسم فهو نتنياهو".

وحول تهديدات إسرائيل المتكررة بدخول رفح قال وزير الخارجية الفلسطيني: "إذا لم نتمكن خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة من التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فهذا يعني أننا سنشهد جولة أخرى من الأعمال العدائية، وهجوماً على رفح ومذبحة أخرى واستمراراً للإبادة الجماعية".

ويناقش المنتدى الذي انطلق الجمعة بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، ويستمر حتى الأحد، عديد القضايا العالمية المتعلقة بالشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة.

ويشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بنسخته الثالثة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة.