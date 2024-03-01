سياسة
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أنقرة: نتابع قضية الإبادة ضد إسرائيل وأعضاء حكومتها سيحاسَبون على جرائمهم
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشلي في منشور على إكس ردّاً على منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي هاجم فيه تركيا والرئيس أردوغان على المنصة نفسها، إن أنقرة تتابع من كثب تطورات قضية الإبادة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
أنقرة: نتابع قضية الإبادة ضد إسرائيل وأعضاء حكومتها سيحاسَبون على جرائمهم
الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء / صورة: AA
1 مارس 2024

أكّد متحدث وزارة الخارحية التركية أونجو كتشلي الجمعة أن بلاده تتابع من كثب تطورات قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف كتشلي في منشور على منصة إكس ردّاً على منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي كاتس إسرائيل هاجم فيه تركيا والرئيس أردوغان على المنصة نفسها: "إننا مقتنعون أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيحاسَبون أمام العدالة عاجلاً أم آجلاً على الجرائم التي يرتكبونها في غزة".

وطالب متحدث الخارجية التركية إسرائيل بأن تضع حدّاً للمذبحة المتعمدة والممنهجة التي تُرتكب بحق سكان قطاع غزة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي
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