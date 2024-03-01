أكّد متحدث وزارة الخارحية التركية أونجو كتشلي الجمعة أن بلاده تتابع من كثب تطورات قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف كتشلي في منشور على منصة إكس ردّاً على منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي كاتس إسرائيل هاجم فيه تركيا والرئيس أردوغان على المنصة نفسها: "إننا مقتنعون أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيحاسَبون أمام العدالة عاجلاً أم آجلاً على الجرائم التي يرتكبونها في غزة".

وطالب متحدث الخارجية التركية إسرائيل بأن تضع حدّاً للمذبحة المتعمدة والممنهجة التي تُرتكب بحق سكان قطاع غزة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".