شهدت مدينة أنطاليا الجمعة انتهاء فاعليات اليوم الأول من منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة التي جاءت تحت عنوان: "إبراز الدبلوماسية في أوقات الأزمات".

وانطلقت فاعليات المنتدى بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اكد في كلمته حاجة الإنسانية إلى "عالم أكثر عدلاً"، مؤكداً أن ما يجري في غزة ليس حرباً وإنما "محاولة للتطهير العرقي".

وفي كلمته أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن منتدى أنطاليا تحول إلى: "علامة فارقة يحضرها قادة الفكر والزعماء والصحفيون والسياسيون والشباب".

وأضاف أن المنتدى:" يحمل فكرة أن يكون ترجماناً لمشاعر الناس في جميع أنحاء العالم".

وتضمنت فاعليات اليوم الأول بالإضافة إلى فاعلية الافتتاح شهد المؤتمر تنظيم 17 جلسة تناول موضوعات مختلفة تتصل بقضايا الأمن والسياسية والدبلوماسية.

وعلى رأس القضايا التي ناقشها المنتدى الحرب في غزة وسبل الوصول إلى وقف لإطلاق النار، فعلى هامش فاعليات المؤتمر انعقد اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بقطاع غزة، بحضور وزراء خارجية تركيا ومصر وفلسطين.

وامتدت جلسات ومناقشات المنتدى من الوضع في سوريا وسبل تأسيس سلام دائم، إلى الأمن في القفقاس والبلقان وصولاً إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، وركزت الجلسات على دور الدبلوماسية في حل النزاعات وتأسيس السلام وذلك عبر استعرض نماذج وتجارب الدول المختلفة.

لقاءات دبلوماسية مكثفة

وشهد المنتدى الدبلوماسي حراكاً دبلوماسياً نشطاً ما بين الشخصيات السياسية المشاركة فيه، إذ التقى الرئيس أردوغان الرئيس المجري فيكتور أوربان، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس بلغاريا رومن غيورغييف راديف، والزعيم الوطني للشعب التركمانستاني قربان قولي بردي محمدوف، والملك مسواتي الثالث ملك إسواتيني، ورئيس إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، ورئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك.

فيما التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وزراء خارجية روسيا، والعراق، ولبنان، وأرمينيا، ورواندا، وسلوفاكيا، والكويت، وطاجيكستان، وغامبيا، وكازاخستان، وأمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.

بالإضافة إلى ذلك عُقد على هامش المؤتمر عدد من اللقاءات على مستوى وكلاء وزراء الخارجية، ورؤساء المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة وتمتد فاعلياته إلى يوم الأحد.