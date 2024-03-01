سياسة
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ألطون: على العالم أجمع أن يتعاون لمنع وقوع الفظائع في غزة
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن على العالم أجمع أن يتعاون لمنع وقوع الفظائع الجارية في غزة.
ألطون: على العالم أجمع أن يتعاون لمنع وقوع الفظائع في غزة
ألطون: على العالم أجمع أن يتعاون لمنع وقوع الفظائع في غزة / صورة: AA
1 مارس 2024

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن على العالم أجمع أن يتعاون لمنع وقوع الفظائع الجارية في غزة.

وقال ألطون، الجمعة، خلال فاعلية بعنوان "أحلام مضادة للرصاص.. معرض رسامي أطفال غزة"، أقيمت على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي "أردنا من خلال هذه الفاعلية أن ننقل الظلم والفظائع التي تجري في غزة إلى الساحة العالمية بعيون الأطفال. نريد أن نتحدث عن الاضطهاد وأن نظهر للعالم أجمع بكل وضوح نضال تركيا ضد هذا القمع حتى لا يحدث هذا مجدداً"

وقال إن المعرض يتضمن رسومات صنعها أطفال غزة، وإن كل واحد منها هو عمل فني حقيقي.

وأضاف ألطون: "يجب على العالم أجمع أن يتعاون ويناضل من أجل الحقيقة والعدالة لمنع تكرار هذه الفظائع. وهذا المعرض يهدف أيضا إلى فضح سياسة الأكاذيب التي تنتهجها إسرائيل".

وتابع ألطون: "بهذا المعنى فإن ما نقوم به هو أحد انعكاسات النضال من أجل الحقيقة الذي تقوم به تركيا بقيادة رئيسنا أردوغان".

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي حتى الأحد العديد من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء"، فضلاً عن قضية غزة.

ويشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة نحو 4500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة و73 وزيراً و57 ممثلاً دولياً من 147 دولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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