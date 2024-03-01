أكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، الجمعة، أن إسرائيل مستمرة في خططها لتهجير سكان قطاع غزة وتحويله إلى منطقة عازلة، في ظل استمرار سياسة التدمير الممنهج وتحديداً في شمالي غزة.

وقال الوزير المالكي في حديث خاص مع TRT عربي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، إن "إسرائيل لن تتراجع أو تتنازل عن هذه الخطط، حتى لو واجهت كل الصعاب، أو شعرت أن الظروف في هذه المرحلة قد لا تكون مواتية أو مناسبة لتنفيذ هذه الخطط".

مضيفاً أن إسرائيل "لن تسقط هذه الخطط، وسوف تحتفظ بها حتى يأتي اليوم المناسب أو اللحظة المناسبة لتعمل على تنفيذها".

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دعا مسؤولون إسرائيليون إلى تهجير جزء من سكان قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما رفضه الفلسطينيون كما رفضته مصر ودول عربية وإسلامية، ورأت فيه تصفية للقضية الفلسطينية.

وحذّر المالكي في حديث مع TRT عربي من أن إسرائيل تريد "أن تحول قطاع غزة إلى منطقة عازلة فارغة من سكانها، أو على الأقل منطقة شمالي وادي غزة، ولهذا السبب هي ترفض حتى هذه اللحظة وسوف تستمر في رفض عودة المهجرين من شمالي غزة الذين يوجدون في الجنوب".

وشدّد وزير الخارجية الفلسطيني على أن هؤلاء السكان لديهم رغبة في العودة إلى مساكنهم في الشمال "حتى لو بالعيش إلى جانب الأنقاض، إلا أن إسرائيل لن تسمح لهم بذلك، لأن خطة إسرائيل هي أن تحول غزة بالكامل إلى منطقة مفرغة من سكانها، وإذا فشلت في ذلك فعلى الأقل منطقة شمال غزة".

ويرى الوزير المالكي أن خطط إسرائيل لتحويل شمالي غزة إلى منطقة عازلة بينها وبين قطاع غزة هي السبب الذي يجعلها "وحتى هذه اللحظة مستمرة في تدمير محافظة شمال ومدينة غزة، لأنه لديهم قناعة بأن استمرار التدمير من شأنه منع أعداد كبيرة من العودة إلى منازلهم".

وهجّرت إسرائيل جزءاً كبيراً من سكان محافظتي غزة وشمالها جنوبي وادي غزة، الذي وصفته بالمنطقة الآمنة، على الرغم من استمرار قصفها له وتنفيذ عمليات برية فيه. ووفقاً للأمم المتحدة فقد وصل مدينة رفح أكثر من مليون إنسان.

وتهدد إسرائيل باجتياح رفح وسط تحذيرات دولية وإقليمية من خطورة هذه الخطوة على النازحين الذين لم يعد لديهم أي مكان يتوجهون إليه في ظل استمرار العمليات العسكرية في المناطق الأخرى، ومنع عودة سكان الشمال إلى بيوتهم.

لم تغادر السلطة قطاع غزة حتى تعود إليه

وشدّد الوزير المالكي في حديث مع TRT عربي على أن قطاع غزة هو جزء من الوطن الفلسطيني، مجدداً رفضه لخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لليوم التالي لقطاع غزة.

وأكد المالكي أن السلطة الفلسطينية: "لم تتوقف منذ اليوم الأول عن توفير كل الالتزامات لقطاع غزة، وذلك من خلال الموازنات ودفع المرتبات، ومن أجل ذلك جرت معاقبة السلطة وقطع مخصصاتها من الميزانيات".

وسبق أن عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن رفضه لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، فقد اقترح إنشاء إدارات محلية مع احتفاظ جيش الاحتلال بالسيطرة الأمنية.

وقال الوزير المالكي رداً على ذلك: إن "السلطة الفلسطينية لم تغادر قطاع غزة حتى تعود إليه، إنما كانت موجودة وسوف تظل موجودة، فقطاع غزة جزء أساس من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي من المهم جداً الدفاع عنه، وهذه رسالتنا لشعبنا الفلسطيني، كما هي لنتنياهو الذي يدرك تماماً ما نريد، كما ندرك نحن ما يريد هو، السؤال والتحدي من الذي سوف ينجح في مساعيه، ونحن نقبل هذا التحدي؟".

وشدّد وزير الخارجية على أن السلطة الفلسطينية: "ما زالت ملتزمة تجاه قطاع غزة، فهذه وظيفتها الأساسية، فما زال هناك ما لا يقل عن 30 ألف موظف كانوا يعملون في مؤسساتها، وسوف يستمرون في العمل".

والتحق وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي باجتماع لجنة الاتصال الخاصة بغزة الذي عقد على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بحضور وزراء خارجية مصر وتركيا.

ويشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة أربعة آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة، وتمتد فاعلياته إلى يوم الأحد.