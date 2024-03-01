زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، فعالية بعنوان "أحلام مضادة للرصاص.. معرض رسامي أطفال غزة"، أقيمت على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأقيمت الفعالية في مركز "نيست" للمعارض والمؤتمرات الواقع بمنتجع بيليك السياحي في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، تحت إشراف دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ورافق الرئيس التركي خلال زيارته، عقيلته السيدة أمينة أردوغان، ونائبه جودت يلماز، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار.

كما رافقه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

ويناقش المنتدى عددا من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ و إفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء" فضلا عن قضية غزة.

ويشارك في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" بنسخته الثالثة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيرا، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة.