وقّع كبار المسؤولين في عدد من وسائل الإعلام العالمية رسالة تحث الاحتلال الإسرائيلي على حماية الصحفيين في غزة، قائلين إن الصحفيين يعملون في ظروف غير مسبوقة، خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، ويواجهون "خطراً شخصياً جسيماً".

ومن بين وسائل الإعلام التي وقع رؤساء تحريرها على الرسالة المؤرخة يوم الخميس، وكالة أسوشيتد برس ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالة رويترز وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومحطة (سي إن إن) وصحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست والغارديان وفايننشال تايمز ودير شبيغل وهآرتس.

واستشهد نحو 94 صحفياً خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفقا للجنة حماية الصحفيين، التي أصدرت الرسالة التي وقّعها قادة 59 مؤسسة إخبارية.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن هذه الحرب هي "الأخطر على الإطلاق" بالنسبة للصحفيين.

وورد في الخطاب "هؤلاء الصحفيون... يواصلون التغطية على الرغم من المخاطر الشخصية الجسيمة. يواصلون العمل على الرغم من فقدان الأسرة والأصدقاء والزملاء وتدمير المنازل والمكاتب والنزوح المستمر وانقطاع الاتص الات ونقص الغذاء والوقود".

وأضافت الرسالة "الصحفيون مدنيون ويجب على السلطات الإسرائيلية حماية الصحفيين باعتبارهم غير مقاتلين وفقا للقانون الدولي".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".