سياسة
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بايدن: نأمل في التوصل لهدنة في غزة بحلول رمضان
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، إنه يأمل التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول شهر رمضان.
بايدن: نأمل في التوصل لهدنة في غزة بحلول رمضان
بايدن: نأمل في التوصل لهدنة في غزة بحلول رمضان / صورة: Reuters
2 مارس 2024

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الجمعة، إنه يأمل التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول شهر رمضان.

ورداً على سؤال حول إمكانية الوصول إلى اتفاق على هدنة في غزة مقابل الإفراج عن المحتجزين بحلول رمضان، قال بايدن "آمل ذلك، ما زلنا نعمل كثيراً على الموضوع. لم نتوصل إلى ذلك بعد".

وأضاف بايدن خلال تصريحاته أثناء مغادرته البيت الأبيض "سنتوصل إلى ذلك لكننا لم نتوصل إليه بعد، وقد لا نتوصل إليه".

وفي وقت سابق الجمعة أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستبدأ المشاركة في عمليات إلقاء مساعدات إنسانية جوا لسكان غزة في ظل الأوضاع الكارثية التي يواجهونها مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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