سياسة
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المفوضية الأوروبية تدعو إلى التحقيق باستهداف مدنيين بغزة وتعلن دعم الأونروا
أبدت المفوضية الأوروبية تحوّلاً في موقفها تجاه الأحداث الجارية في غزة، بعد اتهامها بالانحياز التام لإسرائيل، إذ طالبت رئيسة المفوضية بإجراء تحقيق في استهداف المدنيين في القطاع. كما أعلنت المفوضية في وقت لاحق دعم الأونروا بـ50 مليون يورو.
المفوضية الأوروبية تدعو إلى التحقيق باستهداف مدنيين بغزة وتعلن دعم الأونروا
جلسة عامة في البرلمان الأوروبي شرقي فرنسا بحضور دير لاين / صورة: AFP
2 مارس 2024

طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة، بإجراء تحقيق شفاف في جريمة استهداف الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة.

والخميس أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمِل مساعدات في منطقة دوار النابلسي جنوبي مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، ما أسفر عن استشهاد 112 شخصاً وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وأعربت فون دير لاين، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، عن انزعاجها الشديد من الصور القادمة من غزة.

وشددت المسؤولة الأوروبية على "ضرورة بذل كل جهد للتحقيق فيما حدث وضمان الشفافية".

وأكدت أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واختتمت رئيسة المفوضية الأوروبية حديثها بالقول إننا "نقف إلى جانب المدنيين، ونحث على حمايتهم بما يتماشى مع القانون الدولي".

يُذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية تتعرض لانتقادات واسعة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بسبب دعمها لإسرائيل وتردّدها في الدعوة إلى ضبط النفس.

حتى إن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال في وقت سابق إن دير لاين "تنحاز بشكل تام لإسرائيل".

دعم الأونروا

في سياق متصل، أعلنت المفوضية الجمعة، أنها تعتزم تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بـ50 مليون يورو (54 مليون دولار) الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان للمفوضية أن الشريحتين الثانية والثالثة ستصدران بقيمة 16 مليون يورو (17.3 مليون دولار) في وقت لاحق (بالإضافة إلى الشريحة الأولى 50 مليون يورو).

وأضاف البيان أنه "إلى جانب دعمها للأونروا، تظل المفوضية ملتزمة تماماً معالجة المحنة الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة وعلى نطاق أوسع أيضاً في المنطقة".

وأردفت المفوضية الأوروبية: "لهذا الغرض، سنخصص مبلغا إضافيا قدره 68 مليون يورو (73.5 مليون دولار) خلال عام 2024".

ولفتت إلى "تخصيص 125 مليون يورو (134 مليون دولار) إضافية بالفعل للفلسطينيين لعام 2024".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت الأونروا انخفاض المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة في فبراير/شباط المنصرم بنسبة 50% مقارنة بما كانت عليه في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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