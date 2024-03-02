طالب مسؤول ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة اللواء نيتسان ألون عائلات هؤلاء الأسرى بتكثيف الضغط لدفع حكومتهم إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجمعة إنّ ألون، "بعث رسالة عبر القائم بأعماله إلى عائلات الأسرى في غزة، خلال اجتماعه معهم عدة مرات، طالبهم فيها بتكثيف الضغط على المستوى السياسي لإبرام صفقة تبادل".

وأشارت الهيئة، إلى أن "أهالي الأسرى الذين شاركوا في اللقاءات مع القائم بأعمال ألون خلال الأسابيع القليلة الماضية، حصلوا على انطباع بأن داخل الحكومة من يتباطأ ويمنع التوصل إلى اتفاق".

وكانت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) أعلنت الجمعة، مقتل 7 أسرى إسرائيليين لديها في قصف لجيشهم بعد أسابيع من فقدان الاتصال بهم، ليرتفع إجمالي القتلى المحتجزين في قطاع غزة إلى 70.

وأكدت "القسام"، في بيان أنها "حرصت طول الوقت على الحفاظ على حياة الأسرى، لكن بات واضحاً أن قيادة العدو تتعمد قتل أسراها للتخلص من هذا الملف".

وقبل إعلان مقتل الأسرى الإسرائيليين السبعة، كانت تل أبيب تقدّر أن 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

وترعى الدوحة إلى جانب القاهرة وواشنطن مفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى وهدنة في قطاع غزة بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات فلسطينية وأممية.