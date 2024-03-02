سياسة
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وزير الخارجية العراقي: لا نسمح لأي تنظيم بمهاجمة دولة أخرى عبر أراضينا
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، أن الدستور العراقي ينص على عدم السماح لأي جماعة أو تنظيم بمهاجمة دول أخرى من الأراضي العراقية، مشدداً على أن تنظيم PKK ليس مشكلة لتركيا فحسب، بل لبغداد أيضاً.
وزير الخارجية العراقي: لا نسمح لأي تنظيم بمهاجمة دولة أخرى عبر أراضينا
فؤاد حسين: الدستور العراقي ينص على عدم السماح لأي جماعة أو تنظيم بمهاجمة دول أخرى من الأراضي العراقية / صورة: AA
2 مارس 2024

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الجمعة، إن الدستور العراقي ينص على عدم السماح لأي جماعة أو تنظيم بمهاجمة دول أخرى من الأراضي العراقية، وذلك في إشارة إلى تنظيم PKK الإرهابي.

وأضاف حسين، في تصريحات على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، أن "تنظيم PKK ليس مشكلة لتركيا فحسب، بل لبغداد أيضاً".

وأردف أن البلدين عقدا اجتماعاً لبحث هذا الملف بأنقرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وترأس الوفد التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، وترأس هو وفد العراق.

وأشار إلى أنهم قرروا في اللجنة المشتركة للبلدين إعداد إعلانين لتقديمهما في الاجتماع المقبل، لافتاً إلى أن الجانب العراقي أعد بالفعل وثيقة بخصوص الأمن وأمن الحدود والعلاقات الثنائية.

وأوضح أنه من المرتقب اجتماع الوفدين في بغداد الشهر المقبل لمناقشة هاتين الوثيقتين ووضع خطة على هذا الأساس.

وفي سياق آخر، أكد حسين أهمية مشروع طريق التنمية الذي يمتد من ميناء الفاو في البصرة وينتهي عند الحدود التركية، ويبلغ طوله 1200 كلم، ويضم طريقاً برياً وسكة حديدية، وخطوطاً لنقل الطاقة والاتصالات.

وقال إن "طريق التنمية" مشروع ضخم ويعني أن دول الخليج ستقيم ارتباطاً مع تركيا وأوروبا عبر العراق.

ولفت إلى أن المشروع يحتاج إلى تمويل كبير وهذا يعني أنه يمكن لمختلف الدول المشاركة الاستثمار في المشروع.

وأضاف أن "بعض دول الخليج التي تخطط وتدرس الاستثمار، وتركيا أيضاً تريد الاستثمار. نحن نجري محادثات جيدة مع أنقرة بخصوص المشروع".

ويشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد من الجمعة إلى الأحد بنسخته الثالثة، أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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