أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجمعة تدمير صاروخ أرض-جو كانت جماعة الحوثي اليمنية تستعد لإطلاقه.

وقالت سنتكوم في بيان: "نفذت القوات الأمريكية ضربة دفاعاً عن النفس استهدفت صاروخ أرض-جو للحوثيين المدعومين من إيران كان معداً للإطلاق".

وأضافت: "حددت القوات أن الصاروخ يمثل تهديداً وشيكاً لطائرة أمريكية في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن الحوثيين أطلقوا بعد مساء الجمعة صاروخاً مضاداً للسفن باتجاه البحر الأحمر لكنه لم يصب أي سفينة ولم يسبب أي أضرار.

ونهاية الأسبوع الماضي نفذت القوات الأمريكية والبريطانية "ضربات على 18 هدفاً للحوثيين في 8 مواقع في اليمن، شملت منشآت تخزين أسلحة ومسيّرات هجومية وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومروحية"، حسب بيان مشترك.

وأفادت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين الأحد بمقتل شخص وإصابة 8 في تلك الهجمات.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تشكيل تحالف دولي باسم: "حارس الازدهار"، بهدف "ضمان حرية الملاحة لكل البلدان وتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين".

ويضم التحالف 10 دول هي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا والبحرين.

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يواجه حرباً إسرائيلية مدمّرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.