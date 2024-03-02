سياسة
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لافروف: الغرب لا يمتثل لقرارات الأمم المتحدة وواشنطن تفرض رؤيتها للسلام
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ندوة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، إن الدول الغربية لا تمتثل لقرارات الأمم المتحدة، مضيفاً أن واشنطن تحاول إرغام الفلسطينيين على السلام (مع إسرائيل) على أساس الوضع الحالي دون أراضٍ إضافية.
لافروف: الغرب لا يمتثل لقرارات الأمم المتحدة وواشنطن تفرض رؤيتها للسلام
لافروف: الدول الغربية لا تمتثل لقرارات الأمم المتحدة ومن هنا تنبع المشكلة / صورة: AA
2 مارس 2024

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن ميثاق الأمم المتحدة "وثيقة رائعة" لكن الغرب لا يلتزمها، ومن هنا تنبع المشكلة في المنظومة الدولية.

وقال لافروف، في ندوة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث المنعقد بولاية أنطاليا التركية، إن الغرب لا يلتزم ميثاق المنظمة الأممية وكذلك لا يرى روسيا دولة "تستحق الاحترام".

وفيما يتعلق بهجمات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، استنكر لافروف إجهاض الولايات المتحدة القرارات بشأن فلسطين (في مجلس الأمن الدولي).

وأضاف: "يدور حديث بشأن أن تصبح فلسطين عضواً في الأمم المتحدة. يبدو الأمر جميلاً جداً من الخارج، لكن الوضع الراهن لا يتغير".

وبخصوص الحرب على غزة، أشار لافروف إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل هي التي بدأت هذه الحرب.

وأضاف: "قالوا إن الفلسطينيين حيوانات وليسوا بشراً، ومن ناحية أخرى كان أيضاً من قال إن الروس ليسوا بشراً، إنهم مخلوقات".

ولفت لافروف إلى استشهاد مدنيين في معظم أنحاء غزة، وقال إن روسيا أعربت عن ضرورة وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة استخدمت (الفيتو) ضد ذلك في مجلس الأمن.

وأوضح أن الولايات المتحدة تحاول إرغام الفلسطينيين والشعوب العربية على السلام (مع إسرائيل) على أساس الوضع الحالي بحيث لا يكون للفلسطينيين أراضٍ إضافية.

في سياق آخر، قال الوزير الروسي إن تعدد الأقطاب أصبح حقيقة واقعة بالفعل، ولفت إلى أن اقتصادي الهند والصين، اللتين اعتبرهما منافستان للولايات المتحدة، ينموان بمستويات قياسية.

وأردف: "بدؤوا كبح أنشطة منظمة التجارة العالمية، وبدأت الشكاوى تتوالى، وبدأت الصين القول إنه لا منافسة عادلة بالعالم وهي محقة في ذلك".

ولفت لافروف إلى إن الولايات المتحدة قالت بشأن تايوان إنها تعترف بصين واحدة لكنها في الواقع تدير علاقاتها مع تايوان وكأنها دولة مستقلة.

وتابع: "لذلك لا مشكلة في جوهر الأمم المتحدة. الدول الغربية لا تمتثل لقرارات الأمم المتحدة، ومن هنا تنبع المشكلة".

وأمس الجمعة، انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلاً دولياً من 147 دولة.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي حتى الأحد، عديداً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء" فضلاً عن قضية غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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