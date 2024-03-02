قُتل صباح اليوم السبت 3 أشخاص جراء استهداف بطائرة مسيّرة إسرائيلية لسيارة كانت تقلهم على طريق الناقورة في منطقة الحمرا جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن طائرة مسيّرة معادية استهدفت صباح السبت، سيارة على طريق الناقورة في منطقة الحمرا جنوبي البلاد.

وأضافت الوكالة أن سيارات الإسعاف تحركت إلى المنطقة.

فيما أفاد مراسل TRT عربي بأنه بحدود الساعة 7:30 (بتوقيت بيروت) من صباح اليوم السبت، لاحقت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة الناقورة، وأطلقت صاروخَين باتجاهها، ما أدى إلى مقتل من بداخلها.

وتأتي هذه العملية، حسب المراسل، بعد نحو ساعة من تنفيذ حزب الله هجوماً على مقر القيادة الإسرائيلي المستحدث في ثكنة ليمان، في أقصى الجليل الغربي.

بذلك يرتفع عدد قتلى عناصر حزب الله منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 223 وفق إعلانات الحزب.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة يومية قصفاً متقطعاً أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.