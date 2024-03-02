سياسة
2 دقيقة قراءة
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان.. وحزب الله ينعى 3 من عناصره
استهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل الأشخاص الثلاثة الذين كانوا بداخلها. ونعى حزب الله تزامناً مع الهجوم مقتل 3 من عناصره بنيران إسرائيلية.
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان.. وحزب الله ينعى 3 من عناصره
تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي على قرية جنوب لبنان / صورة: AFP
2 مارس 2024

قُتل صباح اليوم السبت 3 أشخاص جراء استهداف بطائرة مسيّرة إسرائيلية لسيارة كانت تقلهم على طريق الناقورة في منطقة الحمرا جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن طائرة مسيّرة معادية استهدفت صباح السبت، سيارة على طريق الناقورة في منطقة الحمرا جنوبي البلاد.

وأضافت الوكالة أن سيارات الإسعاف تحركت إلى المنطقة.

فيما أفاد مراسل TRT عربي بأنه بحدود الساعة 7:30 (بتوقيت بيروت) من صباح اليوم السبت، لاحقت مسيّرة إسرائيلية سيارة على طريق بلدة الناقورة، وأطلقت صاروخَين باتجاهها، ما أدى إلى مقتل من بداخلها.

وتأتي هذه العملية، حسب المراسل، بعد نحو ساعة من تنفيذ حزب الله هجوماً على مقر القيادة الإسرائيلي المستحدث في ثكنة ليمان، في أقصى الجليل الغربي.

بذلك يرتفع عدد قتلى عناصر حزب الله منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 223 وفق إعلانات الحزب.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة يومية قصفاً متقطعاً أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us