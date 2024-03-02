"الطريق طويل ومتعب جداً، والجوع أنهكنا" هذه أشهر عبارة ترددت في شهادات الأطفال والكبار الذين نزحوا من شمالي غزة إلى جنوبها، بحثاً عن الطعام وهرباً من قصف الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وروى الطفل الغزاوي خالد شحادة مع شقيقيه تجارب مروعة بدءاً بالقصف والدمار وصولاً إلى المجاعة وأزمة العطش وليس أخيراً النزوح والاستهداف.

ووصف الطفل الحياة في ظل مجاعة شديدة في محافظتي غزة والشمال، وقال: "جئنا مشياً من شمال غزة، الطريق طويل ومتعب جداً، والجوع أنهكنا ولم نعد قادرين على التحمل أكثر، لذلك قررنا التوجه جنوباً".

ويعيش شحادة (10 أعوام) وأطفال شمال غزة، في ظل الحرب المستمرة وحصار الاحتلال الإسرائيلي المشدد، تجارب مروعة تتجاوز حدود الوصف.

ويروي شحادة لحظات الرعب التي عاشها هو وشقيقاه (8 و9 أعوام) في أثناء نزوحهم من شمال غزة في رحلة سير على الأقدام استغرقت نحو 8 ساعات، هرباً من براثن الحرب والجوع التي أضحت تهدد حياة الفلسطينيين.

ويضيف بصوت هادئ: "أمي استشهدت أمام عيني، وأخي الصغير لم أستطع حمله، فقد استشهد أيضاً، وهربنا من غزة مع الناس. والآن نحن هنا".

ويصف لحظات المرور بالحاجز الإسرائيلي الفاصل بين غزة والجنوب، ويقول: "كانت الدبابات الإسرائيلية تحيط بنا، وتضيء في وجوهنا وتطلق النيران فوق رؤوسنا".

ويضيف الطفل بكلمات بريئة: "الجيش تركنا في الشمس لمدة ساعتين تقريباً، جالسين على الرصيف، كانت هذه اللحظات صعبة، جعلتنا نشعر أننا في عالم لا يعرف الرحمة".

ويستكمل: "صورونا بالكاميرات وطلب الجنود من النساء والأطفال المرور عبر الحاجز، أما الرجال فطلبوا منهم البقاء للتحقيق، وبقينا ننتظرهم لمدة ساعتين حتى أخلي سبيلهم وتحركنا معاً".

ووصل الأطفال الثلاثة إلى مخيم للنازحين في دير البلح، لكن أوضاع غزة ومشاهد الدمار لا تزال مسيطرة على عقولهم.

وتوجد عشرات القصص المشابهة لقصة الأطفال الثلاثة مع الجوع، بسبب سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة.

ويواجه نحو 500 ألف فلسطيني شمال غزة خطر الجوع والعطش، ولا سيما الأطفال، حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشتد معاناة سكان شمال غزة مع تفاقم المجاعة التي يتعرضون لها، إذ يواجهون نقصاً حاداً في الإمدادات الغذائية الأساسية كالدقيق والأرز والسكر والخضار، وأجبرتهم الظروف القاسية على اللجوء إلى طحن أعلاف الحيوانات وتناولها للبقاء على قيد الحياة.