سياسة
3 دقيقة قراءة
شهادات مؤلمة لأطفال من غزة بعدما أجبرهم الجوع والقصف على النزوح إلى الجنوب
يعاني أطفال غزة من أثار نفسية مدمرة جراء الحرب الإسرائيلية التي شوهت معالم الطفولة، إذ يروي 3 أطفال من شمالي غزة رحلة قاسية خاضوها إلى الجنوب، ليستقر بهم الحال أخيراً في خيمة، حيث تمكنوا من أكل الخبز الذي كان صعب المنال في شمال القطاع.
شهادات مؤلمة لأطفال من غزة بعدما أجبرهم الجوع والقصف على النزوح إلى الجنوب
نزوح مئات العائلات هربا من الهجمات الاسرائيلية على غزة / صورة: AA
2 مارس 2024

"الطريق طويل ومتعب جداً، والجوع أنهكنا" هذه أشهر عبارة ترددت في شهادات الأطفال والكبار الذين نزحوا من شمالي غزة إلى جنوبها، بحثاً عن الطعام وهرباً من قصف الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وروى الطفل الغزاوي خالد شحادة مع شقيقيه تجارب مروعة بدءاً بالقصف والدمار وصولاً إلى المجاعة وأزمة العطش وليس أخيراً النزوح والاستهداف.

ووصف الطفل الحياة في ظل مجاعة شديدة في محافظتي غزة والشمال، وقال: "جئنا مشياً من شمال غزة، الطريق طويل ومتعب جداً، والجوع أنهكنا ولم نعد قادرين على التحمل أكثر، لذلك قررنا التوجه جنوباً".

ويعيش شحادة (10 أعوام) وأطفال شمال غزة، في ظل الحرب المستمرة وحصار الاحتلال الإسرائيلي المشدد، تجارب مروعة تتجاوز حدود الوصف.

ويروي شحادة لحظات الرعب التي عاشها هو وشقيقاه (8 و9 أعوام) في أثناء نزوحهم من شمال غزة في رحلة سير على الأقدام استغرقت نحو 8 ساعات، هرباً من براثن الحرب والجوع التي أضحت تهدد حياة الفلسطينيين.

ويضيف بصوت هادئ: "أمي استشهدت أمام عيني، وأخي الصغير لم أستطع حمله، فقد استشهد أيضاً، وهربنا من غزة مع الناس. والآن نحن هنا".

ويصف لحظات المرور بالحاجز الإسرائيلي الفاصل بين غزة والجنوب، ويقول: "كانت الدبابات الإسرائيلية تحيط بنا، وتضيء في وجوهنا وتطلق النيران فوق رؤوسنا".

ويضيف الطفل بكلمات بريئة: "الجيش تركنا في الشمس لمدة ساعتين تقريباً، جالسين على الرصيف، كانت هذه اللحظات صعبة، جعلتنا نشعر أننا في عالم لا يعرف الرحمة".

ويستكمل: "صورونا بالكاميرات وطلب الجنود من النساء والأطفال المرور عبر الحاجز، أما الرجال فطلبوا منهم البقاء للتحقيق، وبقينا ننتظرهم لمدة ساعتين حتى أخلي سبيلهم وتحركنا معاً".

ووصل الأطفال الثلاثة إلى مخيم للنازحين في دير البلح، لكن أوضاع غزة ومشاهد الدمار لا تزال مسيطرة على عقولهم.

وتوجد عشرات القصص المشابهة لقصة الأطفال الثلاثة مع الجوع، بسبب سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة.

ويواجه نحو 500 ألف فلسطيني شمال غزة خطر الجوع والعطش، ولا سيما الأطفال، حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشتد معاناة سكان شمال غزة مع تفاقم المجاعة التي يتعرضون لها، إذ يواجهون نقصاً حاداً في الإمدادات الغذائية الأساسية كالدقيق والأرز والسكر والخضار، وأجبرتهم الظروف القاسية على اللجوء إلى طحن أعلاف الحيوانات وتناولها للبقاء على قيد الحياة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us