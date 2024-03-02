انطلقت في إسطنبول السبت أعمال الدورة الـ12 لمجلس أمناء الهيئة الدولية العربية للإعمار في فلسطين تحت شعار: "غزة.. معاً نعيدها أجمل".

ويبحث الاجتماع إعادة إعمار غزة ومشروعاً للإيواء العاجل للفلسطينيين بالقطاع.

ويشارك فيه أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي فروع الهيئة في أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى أمنائها من مختلف دول العالم.

وبحسب القائمين على الهيئة، سيتدارس أعضاء المجلس خلال هذه الدورة تقرير عمل الهيئة خلال عام 2023، بالإضافة إلى سبل إنجاح مساهمتها مع شركائها في إعادة إعمار غزة، إلى جانب تقييم تقدم مشروع الإيواء العاجل الذي أطلقته بدعم من شركائها، لتخفيف معاناة أهل غزة.

وأسفرت الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.