أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، غرق السفينة البريطانية روبيمار في البحر الأحمر، "بسبب العوامل الجوية والرياح الشديدة".

جاء ذلك في بيان صادر عن "خلية الأزمة للتعامل مع السفينة روبيمار" المشكّلة من الحكومة اليمنية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وذكر البيان: "نعلن غرق السفينة إم في روبيمار مساء أمس الجمعة، بالتزامن مع العوامل الجوية والرياح الشديدة التي يشهدها البحر".

وأعربت الحكومة "عن الأسف لغرق السفينة التي ستسبب كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر والأحمر".

كذلك شددت على أنها في حالة انعقاد دائم لتدارس الخطوات اللاحقة وتحديد أفضل السبل للتعامل مع التداعيات ومعالجة الكارثة البيئية الناجمة عن الحادثة.

وأكدت أن "النتيجة كانت متوقعة بسبب ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوماً، وعدم التجاوب مع مناشدات الحكومة اليمنية لتلافي وقوع الكارثة".

وفي وقت سابق أعلنت جماعة الحوثي شرط إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة مقابل السماح بسحب السفينة التي أصيبت بهجوم نفذته الجماعة قبل نحو أسبوعين بالبحر الأحمر.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، السبت، عبر منصة إكس: "نؤكد مجدداً أن العرض سارٍ لقطْر (سحب) السفينة (روبيمار) مقابل إدخال شاحنات إغاثة لغزة".

وأضاف أن جماعته "تحمّل بريطانيا كل النتائج (عن مصير السفينة)"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 18 فبراير/شباط الماضي أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة الشحن روبيمار في البحر الأحمر بعدة صواريخ بحرية، ما أدى إلى تعرضها لإصابة بالغة، وجعلها مهددة بالغرق.

أطنان من الأسمدة

وتحمل السفينة "آلاف الأطنان من الأسمدة والوقود الخاص بها وتبعد نحو 16 ميلاً عن البر اليمني"، وفق الحكومة اليمنية.

والأربعاء الماضي حذر محافظ الحديدة غربي اليمن الحسن طاهر من غرق السفينة روبيمار بعد جنوحها قرب سواحل اليمن الغربية.

وفي اليوم نفسه قالت السفارة البريطانية لدى اليمن عبر منصة إكس إن "السفينة روبيمار معرضة لخطر التسرب (النفطي) في البحر الأحمر"، دون مزيد من التفاصيل.

و"تضامناً مع قطاع" غزة الذي يواجه منذ نحو 5 أشهر حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.