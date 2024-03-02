التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أعضاء مجلس رئاسة الدولة في البوسنة والهرسك.

جاء ذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد من الجمعة إلى الأحد بنسخته الثالثة، في مدينة أنطاليا التركية.

واجتمع أردوغان حسب بيان من دائرة الاتصالات التركية بعضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش، وعضو مجلس الرئاسة البوسني (ممثلاً عن الكروات) جليكو كومشيتش، ورئيسة جمهورية صرب البوسنة والهرسك جليكا تسفيانوفتش.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين تركيا والبوسنة والهرسك والملفات الإقليمية والقضايا العالمية.

ووفق البيان أكد أردوغان خلال اللقاء أن الحفاظ على وحدة وسلام واستقرار البوسنة والهرسك، وتعميق العلاقات بين البلدين مهمان للغاية لتركيا.

وشدد الرئيس التركي على أن مساهمات تركيا الحازمة والصادقة والبناءة في هذه المسائل ستستمر بشكل متزايد.

كما أكد أردوغان استمرار الخطوات المتخذة لزيادة حجم التجارة بين البلدين والتعاون بينهما في جميع المجالات.

ويشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة.