أكّد أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي، أن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزة على رأس أولويات السياسية الخارجية التركية.

وقال يلدز السبت في حديث خاص مع TRT عربي أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:" تجاوز كل الحدود".

وشّدد يلدز على أن أولوية السياسة الخارجية التركية في هذه الفترة تتركز على وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة إعمار القطاع.

وأضاف أن تركيا ترى في القضية الفلسطينية، ومسارات حلها عبر التفاوض من أهم أولوياتنا السياسة.

وحمّل نائب وزير الخارجية التركي في حديثه مع TRT عربي، إسرائيل مسؤولية "إفشال إي محاولة تأسيس سلام دائم في المنطقة".

كما أشار يلدز أن من أهم فاعليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بقطاع غزة التي جرت بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وتشكلت مجموعة الاتصال الخاصة بغزة، بعد قمة مشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية عُقدت في المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتضم كلاً من تركيا والأردن وقطر والسعودية وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين.

وانعقدت اللجنة في أكثر من مناسبة وشارك وزراؤها في جولات خارجية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة

وأفاد يلدز بأن الأيام المقبلة سوف تشهد انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة، وذلك في إطار منظمة التعاون الإسلامية.

كما أوضح يلدز أن السياسة الخارجية التركية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول تعمل على بناء شبكة من التحالفات السياسية على المستوى العالم الإسلامي، والإفريقي والآسيوي، بالإضافة إلى العمل في المحافل الأوروبي والغربية من أجل وقف إطلاق النار، قائلاً: "هذا الأمر بحاجة إلى الصبر والمراكمة حتى يكتب له النجاح".

محكمة العدل الدولية

ولفت المسؤول التركي إلى أن المرافعة التركية أمام محكمة العدل الدولية تركزت على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وإدانته، والإشارة إلى الوضع التاريخي في الأراضي الفلسطيني واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي المقدسة للمسلمين والمسيحيين، وأيضاً على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي تشكل مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية.

يُذكر أن نائب وزير الخارجية أحمد يلدز ترأّس وفد بلاده إلى محكمة العدل الدولية من أجل المرافعة أمام المحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وإلى جانب خضوع إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، عقدت المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيداً لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار يلدز إلى أن إسرائيل مُلزمة تقديم تقرير عن التدابير التي اتخذتها لالتزام قرار المحكمة.. لكن لا يوجد أي تطور ملموس حتى هذه اللحظة وتحديداً في إيصال المساعدات الإنسانية واستمرار القصف الجوي واستهداف المدنيين.

العلاقة مع مصر ودعم جهود وقف إطلاق النار

وأكد نائب وزير الخارجية التركي دعم بلاده لجهود الدول الساعية لوقف إطلاق النار، وتحديداً مصر وقطر، ولو كان (وقفاً) مؤقتاً قبل رمضان ونأمل أن ينجح ويشكل خطوة إلى الأمام.

كما حمّل تل أبيب المسؤولية في إعاقة إحراز أي تقدم، قائلاً إن "إسرائيل هي تمنع الوصول إلى السلام هي ومن يدعمها وخاصة الولايات المتحدة، لذلك يجب علينا نحن الدول الإسلامية الضغط على واشنطن".

وفي سياق التقارب المصري-التركي وزيارة الرئيس أردوغان للقاهرة الشهر الماضي، أكد يلدز أن هذا التقارب سيسهم في حل مشكلات المنطقة، سواء في فلسطين أو وفي بقية قضايا العالم الإسلامي، وحتى القضية السورية، سوف ينعكس عليها التقارب المصري-التركي بشكل إيجابي.

ويشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة وتمتد فاعلياته إلى يوم الأحد.