التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، وتناولا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث الذي انطلق الجمعة ويستمر حتى الأحد في ولاية أنطاليا التركية.

وخلال اللقاء قال الرئيس أردوغان إن بين تركيا ومدغشقر عديداً من مجالات التعاون، خصوصاً في المجال الاقتصادي، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان أن مواصلة وزيادة الجهود لتطوير مجالات التعاون تصبان في مصلحة البلدين.

وجرى خلال اللقاء توقيع "اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الجمهورية التركية وجمهورية مدغشقر".​​​​​​​

وأمس الجمعة انطلقت أعمال المنتدى الدبلوماسي في ولاية أنطاليا بنسخته الثالثة بحضور نحو 4 آلاف و500 ضيف، بينهم 19 رئيس دولة وحكومة، و73 وزيراً، و57 ممثلاً دولياً من 147 دولة.

ويناقش منتدى أنطاليا الدبلوماسي حتى الأحد عديداً من القضايا العالمية التي تهم الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مثل تغير المناخ وأزمة الغذاء و"دبلوماسية الفضاء" فضلاً عن قضية غزة.