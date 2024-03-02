سياسة
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أردوغان يبحث مع نظيره الصومالي عدداً من القضايا الإقليمية والعالمية
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعم الصومال في كل المجالات.
أردوغان يبحث مع نظيره الصومالي عدداً من القضايا الإقليمية والعالمية
الرئيس أردوغان يلتقي بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي / صورة: الرئاسة التركية
2 مارس 2024

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد من الجمعة إلى الأحد بنسخته الثالثة في مدينة أنطاليا التركية.

وأفادت رئاسة دائرة الاتصالات التركية في بيان بأن الرئيس أردوغان بحث مع نظيره الصومالي العلاقات التركية-الصومالية، والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، والمساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والعالمية.

وأكد أردوغان خلال اللقاء أن تركيا ستواصل دعم الصومال في عديد من المجالات، وخصوصاً الدفاع.

وقال أردوغان إن الهجمات الإسرائيلية المتهورة على الأراضي الفلسطينية يجب أن تنتهي ويجب بناء أرضية سلام دائمة على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

كما أبدى الرئيس التركي استعداد تركيا لجميع أنواع الوساطة في ما يتعلق بالتوتر بين الصومال وإثيوبيا.

وحضر الاجتماع وزير الدفاع التركي يشار غولر ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف جاتاي كيليتش.

ويشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة إلى جانب 90 وزيراً، بينهم 60 وزير خارجية، من أكثر من 100 دولة.

كما يشارك ممثلون عن نحو 80 منظمة دولية، إلى جانب قرابة 4 آلاف ضيف، في المنتدى الذي سيحتضن أكثر من 50 جلسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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